Al pubblico sembra molto piacere l’idea di un passaggio di Veronica Peparini e Marina La Rosa da La Talpa al GF! Succederà? I telespettatori sui social si sono esposti, spiegando di gradire parecchio tale ipotesi!

La Talpa, Peparini e La Rosa al GF? L’idea del pubblico

Ieri sera su Canale 5 è andato in onda l’ultimo imperdibile appuntamento con La Talpa. La trasmissione condotta da Diletta Leotta ha visto la vincita di Alessandro Egger, anche se a sabotare le sorti del gioco era Lucilla Agosti, che ha poi spiegato in un video tutte le sue manovre con l’intento di non farsi scoprire dal gruppo.

In generale comunque, nonostante gli ascolti non abbiano premiato troppo La Talpa, c’è chi suoi social ha apprezzato molto il format e soprattutto il cast. Molti concorrenti sono stati elogiati e tra questi figurano due donne come Veronica Peparini e Marina La Rosa. L’ex prof di Amici e l’ex gieffina dai più sono state considerate come coloro che più di altri hanno saputo portare avanti le sorti del gioco, anche attraverso degli scontri con gli altri concorrenti. Tutti elementi utili per creare le giuste dinamiche e attenzione da parte del pubblico.

Una tra le ultime la discussione avuta da Veronica Peparini con La Talpa, Lucilla Agosti o Andrea Preti, così come il diverbio avuto tra Marina La Rosa e Alessandro Egger. Insomma sono stati tanti i momenti che le due concorrenti ci hanno regalato e che hanno trovato responso positivo dai telespettatori.

Intanto sui social c’è chi chiede la presenza di Veronica Peparini e Marina La Rosa in altri reality televisivi targati Mediaset. Sulla scia di quanto visto a La Talpa, ma conoscendo perfettamente entrambe per le loro passate esperienze TV, i fan del programma sperano di poter vedere sia l’una che l’altra al Grande Fratello.

Un desiderio che sembra trovare d’accordo la stessa Veronica Peparini a quanto pare, dato che lei stessa nel suo profilo ha ricondiviso la storia che citava proprio questa richiesta del pubblico.

La storia Instagram condivisa da Veronica Peparini

Forse magari attualmente è un po’ complicato inserire dei nuovi elementi all’interno del Grande Fratello. Considerando che non è ancora chiaro quando si concluderà. Ma sta di fatto che effettivamente sia Veronica Peparini che Marina La Rosa sarebbero in grado di smuovere le dinamiche della Casa più spiata d’Italia. Se non sarà per questa volta, le vedremo in una prossima edizione dopo i grandi riscontri avuti a La Talpa?