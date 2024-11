Prima dell’allontanamento da Ballando con le Stelle, Angelo Madonia su X ha condiviso un post contro Selvaggia Lucarelli.

Angelo Madonia e quel repost contro Selvaggia Lucarelli…

Lo scontro in puntata sabato con Selvaggia Lucarelli è costato caro ad Angelo Madonia, il quale è stato allontanato da Ballando con le Stelle con tanto di comunicato ufficiale da parte della Rai. Una decisione che ha lasciato tutti di stucco, dato che non si era mai verificato prima e che ha portato a diverse reazioni anche da parte del pubblico e non solo.

Ma Angelo Madonia ha commentato o no quanto successo? Non direttamente, almeno. Ma un repost sul suo profilo X (ex Twitter), fa ben capire quale sia la sua posizione. Ed è avvenuto peraltro prima della comunicazione ufficiale. A chi ha commentato le dinamiche del programma criticando piuttosto la giudice Selvaggia Lucarelli, sembra aver trovato d’accordo il ballerino.

Nel seguente post si legge quanto segue e un messaggio di vicinanza finale ad Angelo Madonia e Sonia Bruganelli:

“Vorrei chiedere alla Carlucci, ma è proprio necessario per un programma di successo come il vostro avere in giuria una dispensatrice di veleno e fango come Selvaggia Lucarelli? È necessario per gli ascolti? La mia solidarietà ad Angelo Madonia e Sonia Bruganelli”. Queste dunque le parole pronunciate da un fan di Ballando con le Stelle che avrebbero trovato d’accordo il danzatore, il quale non ha aggiunto altro, ma per l’appunto condiviso semplicemente il contenuto nel suo profilo ufficiale.

Il post condiviso da Angelo Madonia

C’è da precisare comunque che questo post risale alle 12:43 PM del 24 novembre 2024. Dunque prima che sia arrivata la comunicazione ufficiale.

In tutto ciò però il Maestro di Ballando con le Stelle non si sarebbe pronunciato più di tanto e anche dai suoi profili social, a parte uno scatto ripreso dalla puntata insieme a Federica Pellegrini, non traspare altro. Almeno per ora.

Vedremo se Angelo Madonia deciderà di intervenire, così come fatto da Sonia Bruganelli ieri durante la puntata de La Vita in Diretta. Esattamente come tutti anche lei ha appreso in maniera del tutto improvvisa la scelta da parte della rete.