Tra le anticipazioni della puntata di questa sera del Grande Fratello, che cosa sappiamo?

Non è escluso si possa tornare a parlare di Helena e Shaila, tra le protagoniste di questa edizione del reality, per via del triangolo/quadrilatero che le coinvolge. Dunque ci si aspetta un nuovo faccia a faccia tra le parti.

Si vocifera la possibilità di un nuovo ingresso nella Casa, magari come ospite o forse no! Ma per questo ci sarà da capire e attendere. Secondo quanto si apprende però dovrebbe trattarsi solo di una sorpresa da parte di Dayane Mello per Helena.

Possibile anche un altro confronto tra Helena e Javier, in merito ai loro presunti sentimenti, dubbi e non solo. Immancabile poi al Grande Fratello anche lo scambio di pareri tra Javier e Lorenzo. Il primo sostiene infatti di conoscere un segreto tra lui ed Helena.

Dinamica anche sul triangolo tra Federica, divisa tra Alfonso (ora in Tugurio) e Stefano con lei in Casa. Nonostante si sia esposta la scorsa settimana, la gieffina si è riavvicinata al tentatore. Cosa succederà e come la prenderà Alfonso?

In evoluzione invece la reazione tra Yulia e Giglio.

Tra le news di questa ultim’ora sappiamo che stasera al Grande Fratello vedremo anche l’evoluzione delle coppie, che sono state divise tra Casa e Tugurio. Non tutti pare avranno la possibilità di tornare nuovamente dai propri compagni.

Vedremo poi se Le Non è la Rai verranno a conoscenza delle parole della loro ex compagna d’avventura Eleonora, che le ha riservato qualche critica la scorsa settimana. Peraltro saranno divise e giocheranno come unico concorrente.

Previste anche delle sorprese (per Tommaso), come di consueto, così come le nuove nomination e il risultato del televoto.

Passiamo ovviamente anche alle percentuali dei sondaggi, ora che sappiamo tutte le anticipazioni del GF.

Secondo quanto ripreso da Grande Fratello Forum Free al televoto questa settimana abbiamo Amanda, Helena, Lorenzo, Luca, Shaila o Stefano. Stando alle percentuali colei che dovrebbe essere premiata come immune dovrebbe essere Helena, seguita da Luca. Entrambi sono rispettivamente al 39,33% e 23,55%.

Mentre Lorenzo dovrebbe essere fermo al 15,96%. Alle sue spalle Shaila al 9,13%. Successivamente Stefano al 6,74% e Amanda al 5,29%.

Non è ancora certo ovviamente, ma se così dovesse essere e il televoto di stasera dovesse confermare il tutto, Helena e Luca dovrebbero essere gli immuni.

Questa sera il Grande Fratello sappiamo a che ora va in onda? Come di consueto la trasmissione di Canale 5 ci aspetta alle ore 21:30 circa, quando verranno svelate le prime anticipazioni della puntata e poi verranno affrontati pian piano tutti gli argomenti della serata.

Dove e quando va in onda il Grande Fratello! Solo per questa settimana il reality va in onda il martedì e il sabato. Dalla prossima settimana è previsto invece l’appuntamento al lunedì. Da capire se verrà poi mantenuta o meno la doppia puntata.

Non mancano ovviamente anche le strisce quotidiane presenti sui vari canali. Pensiamo ai due appuntamenti delle 10:55 e delle 13:40 su Canale 5. Ma anche un breve spazio a Pomeriggio 5, nell’ultima parte di puntata. Mentre su Italia 1 alle ore 12:15 e alle 18:15.

Altro imperdibile appuntamento è previsto su La5 dalle 13:00 alle 13:30 con il GF Dail, trasmissione condotta da Rebecca Staffelli alle 19:10 sempre su La5.

Per non perdervi nemmeno un secondo, invece, potete usufruire della presenza di Mediaset Extra, Mediaset Infinity e il sito ufficiale del Grande Fratello.

Nonostante siano noti, al pubblico, tantissimi utenti si domandano ovviamente chi è il conduttore del Grande Fratello e chi sono gli opinionisti che lo affiancano. Il padrone di casa del reality show è Alfonso Signorini.

Mentre tra gli opinionisti del GF ricordiamo la presenza della giornalista del TG 5, Cesara Buonamici e dell’attrice, Beatrice Luzzi.

Da studio inevitabile anche la presenza dell’inviata social, Rebecca Staffelli.

I concorrenti del Grande Fratello ricordate chi sono? Vi riportiamo i nomi del cast in questa lista completa, in cui sono inclusi proprio tutti. Ecco il recap dell’elenco maschile:

Alfonso D’Apice, Clayton Norcross (ELIMINATO), Enzo Paolo Turchi, Iago Garcia (ELIMINATO), Javier Martinez, Lino Giuliano (SQUALIFICATO), Lorenzo Spolverato. Tra gli altri ricordiamo ancora: Luca Calvani, Luca Giglioli, Michael Castorino (ELIMINATO), Stefano Tediosi e Tommaso Franchi.

Mentre se ci si sofferma invece sulla lista delle donne della Casa è bene ricordare la presenza delle seguenti protagoniste: Amanda Lecciso, Clarissa Burt (ELIMINATA), Eleonora Cecere (RITIRATA), Federica Petagna, Helena Prestes, Ilaria Clemente (RITIRATA), Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi, Maria Vittoria Minghetti, Pamela Petrarolo, Shaila Gatta e Yulia Naomi Bruschi.