Veronica Peparini torna ad allenarsi in palestra a un mese dal parto – FOTO

Debora Parigi | 23 Aprile 2024

Veronica Peparini

Dopo appena un mese dal parto delle due gemelle, Veronica Peparini è tornata in palestra per allenarsi e rimettersi in forma

A un mese dal parto delle due gemelle Ginevra e Penelope, Veronica Peparini è tornara in palestra ad allenarsi. La ballerina e coreografa ha nascosto il fisico con un’ampia felpa dicendo di essere a corto di muscoli e di avere invece molta pancia.

Il ritorno in palestra di Veronica Peparini a un mese dal parto

È già passato un mese da quando Veronica Peparini ha dato alla luce le due gemelle Ginevra e Penelope. La bellerina e coreografa (nonché ex prof di Amici) ha partorito il 18 marzo e sia lei che il compagno Andreas Muller hanno mostrato sui social la loro felicità per questo momento tanto atteso.

Pochi giorni fa aveva condiviso con i fan il suo ritorno dal parrucchiere: “Ad un mese dalla mia gravidanza e dalla mia nuova vita, nonostante il poco tempo che riesco a dedicarmi, per il momento, riesco sempre a prendermi cura di me e dei miei capelli, rimanendo fedele al mio colore naturale”. Adesso Veronica è tornata anche ad allenarsi, passo importante per una persona che lavora con il corpo.

Un ballerino, infatti, ha esigenza di essere sempre in forma e avere il corpo in costante allenamento. Se non ci sono problemi di salute, molte ballerine continuano ad allenarsi costantemente (anche se in maniera più soft) durante la gravidanza. Veronica Peparini non ha potuto a causa delle complicazioni avute, quindi il suo corpo si è lasciato un po’ andare in questi mesi.

Ecco che quindi a poco più di un mese dal parto, la Peparini ha fatto ritorno in palestra dal suo personal trainer Marco Muzzi presso la Planet Sport Dance Project a Roma. “Primo giorno in palestra, domani non cammino”, ha scritto sopra il video che ha pubblicato mentre indossa dei leggins e una felpa ampia.

E si sente anche lei dire: “Riprenderò mai? Marco che dice? Ce la farò?”. Per poi aggiungere: “Muscoli zero, pancia tanta”. In realtà Veronica Peparini è sempre in splendida forma anche subito dopo il parto.