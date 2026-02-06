Il designer belga guiderà la Medusa verso una nuova era

Il mondo della moda osserva con estremo interesse il passaggio di testimone che segna una svolta storica per la casa di moda Versace. Dopo l’acquisizione definitiva da parte del Gruppo Prada, formalizzata lo scorso dicembre, la Medusa affida ufficialmente la propria visione creativa al designer Pieter Mulier. Il talentuoso stilista belga, classe 1978, assumerà l’incarico il prossimo primo luglio, ereditando un marchio che sta affrontando una trasformazione strutturale e d’immagine senza precedenti.

Mulier, inizia una nuova epoca

L’ingresso di Mulier chiude la brevissima parentesi di Dario Vitale, che ha guidato l’ufficio stile per soli otto mesi prima del brusco addio. Molti interpretano questo cambio repentino come la volontà di Lorenzo Bertelli di imprimere immediatamente un carattere distintivo e internazionale alla maison. Donatella Versace, pur restando una figura centrale come global ambassador, ha ormai lasciato lo scettro creativo per dedicarsi a nuovi progetti personali e istituzionali.

Pieter Mulier non è affatto un nome nuovo per chi frequenta le vette del lusso, avendo già dimostrato un talento cristallino presso la Maison Alaïa. La sua carriera è indissolubilmente legata a quella di Raf Simons, con il quale ha collaborato in realtà prestigiose come Jil Sander, Dior e Calvin Klein. Questa solida formazione tecnica e architettonica promette di regalare a Versace una precisione sartoriale capace di dialogare profondamente con l’opulenza barocca tipica del brand.

Il Gruppo Prada e l’eredità Versace

Il Gruppo Prada sembra puntare a un riposizionamento strategico verso un lusso ancora più esclusivo. Mulier dovrà bilanciare l’eredità di Gianni Versace con le nuove esigenze di un mercato che richiede contenuti estetici sofisticati e una narrazione contemporanea molto forte. Il designer riporterà direttamente a Lorenzo Bertelli, confermando come la Medusa sia diventata il perno centrale della nuova strategia di espansione globale del gruppo.

