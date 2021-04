Elettra Lamborghini e il vestito della tredicesima puntata

Questa sera, giovedì 29 aprile 2021, va in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Dopo aver fatto luce sul marchio dell’abito indossato da Ilary Blasi è il turno di un altro outfit. Stiamo, infatti, parlando del vestito di Elettra Lamborghini nella tredicesima puntata del reality. A tenerci aggiornati, quindi, ci ha pensato il sempre ben informato Manuel Di Gioia sul suo account Twitter.

Il vestito di Elettra Lamborghini nella tredicesima puntata de L’Isola

Per questa occasione, infatti, la giovane influencer ha scelto un vestito bianco coperto da ciliegie disegnate sopra. Il brand è Saint Laurent, mentre il prezzo sembra essere pari a 2990 euro. Una cifra da far girare decisamente la testa a chiunque. Nel corso di questo appuntamento, inoltre, l’opinionista e i suoi colleghi dovranno commentare molte situazioni. Dall’ingresso di Ignazio Moser alle liti che sono avvenute durante questi pochi giorni. Di certi i naufraghi non si risparmieranno nemmeno in puntata.

Inoltre, a un certo punto, scopriremo anche il nuovo eliminato di questo tredicesimo appuntamento de L’Isola dei Famosi, in cui abbiamo visto lo splendido vestito di Elettra Lamborghini. A rischio ci sono Manuela Ferrea, Miryea Stabile, Roberto Ciufoli e Ubaldo Lanzo. Chi uscirà? Lo scopriremo solo guardando fino alla fine.

