1 Nicola Peltz fa chiarezza

In questi giorni Victoria Beckham e Nicola Peltz sono sulla bocca di tutti. Alcuni tra i più importanti tabloid inglesi, tra cui Page Six, sostengono infatti che ci sia del profondo astio, fatto di gelosie e incomprensioni. Il tutto pare essersi scatenato, sempre secondo la stampa, prima delle nozze tra l’attrice e il primogenito di David e Victoria, Brooklyn Beckham. Fino a oggi nessuno si è esposto pubblicamente, ma ora a decidere di parlare e svelare cosa è accaduto davvero è la la giovane 27enne.

Secondo la versione di Nicola Peltz le incomprensioni con Victoria Beckham sarebbero nate a causa dell’abito da indossare per il giorno del matrimonio. Tra le colonne della rivista Variety, come raccolto da Fanpage.it, la Peltz ha spiegato come stanno realmente le cose.

La figlia dell’investitore miliardario Nelson Peltz ha fatto sapere, entrando nel dettaglio, che tutto sarebbe iniziato quando per le nozze ha scelto di indossare un abito firmato Valentino, escludendo così uno dei brand della suocera. Ma si è subito giustificata: “L’avrei indossato, lo volevo davvero, ma pochi mesi dopo, Victoria si è resa conto che il suo atelier non era in grado di portare a termine il lavoro, quindi ho dovuto scegliere un altro vestito”, ha dichiarato la Peltz. “Victoria non mi ha detto che non potevo indossare un suo abito e io non ho detto che non volevo indossarlo. È lì che è iniziato il chiacchiericcio”.

Dunque pare che da questo episodio sia nato il gossip. Pettegolezzo però che, nonostante le parole di Nicola Peltz sulla suocera Victoria Beckham non tende a placarsi. Solo pochi giorni fa alcuni utenti si sono detti sicuri che la frecciatina lanciata dall’attrice fosse rivolta proprio alla madre di suo marito…