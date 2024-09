Victoria De Angelis, a pochi giorni dal rilascio del suo singolo in collaborazione con Anitta, è apparsa anche ieri sera sul palco degli MTV Video Music Awards. Qui ha accompagnato la cantante Halsey al basso.

Victoria De Angelis suona agli MTV Video Music Awards

Ieri sera agli MTV Video Music Awards non si è presentato solo Damiano David in qualità di solita ma il pubblico ha potuto assistere alla performance di Victoria De Angelis al basso. La musicista ha infatti accompagnato la cantante Halsey sulle note del brano “Ego“. L’artista americana in seguito all’esibizione ha scritto un post di ringraziamento:

“Sono così fiera di tutta la performance. Ho costruito ogni dettaglio da sola perché ero determinata a divertirmi. Gli show dove si consegnano dei premi sono sempre stressanti per me perché ne ho sempre avuto paura. Ma questa sera è stato come suonare con gli amici a casa. Grazie mille a Victoria, sei un sogno e una superstar”.

Insomma, la performance è stata un successo e il pubblico lì presente e a casa le hanno celebrate. Sulle fanpage dei Maneskin non sono mancati filmati, come quello qui sotto, in cui viene mostrato tutto il segmento dedicato alla band di Halsey. Sicuramente una notte che Victoria De Angelis e i suoi follower ricorderanno per tutta la vita.

Ricordiamo che la bassista dei Maneskin ha anche collaborato di recente con la cantante brasiliana Anitta incidendo il brano “Get Up B*tch! shake ya ass“. In contemporanea le due artiste hanno anche rilasciato il video ufficiale che già dalle prime ore ha riscosso alcune critiche.

Ovviamente non ci rimane adesso che attendere quali altre sorprese ci riserverà la sua carriera per il futuro. Non stiamo più nella pelle e non vediamo l’ora di sapere quali collaborazioni attenderanno la De Angelis adesso che sembra avere avviato una carriera di successo, con i Maneskin e da sola.