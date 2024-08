Dopo la pausa dai Maneskin, oggi Victoria De Angelis ha lanciato il suo primo singolo, in duetto con la pop star brasiliana Anitta e il video sta già infiammando il web.

Il primo singolo di Victoria De Angelis

Sono stati anni decisamente intensi gli ultimi per i Maneskin. Dopo un successo mondiale e dopo svariati trofei e riconoscimenti, la band romana ha deciso di prendersi una pausa e così i rispettivi membri del gruppo hanno iniziato a lavorare alle loro carriere soliste. A non restare con le mani in mano è stata anche Victoria De Angelis, che per tutta l’estate è stata in tour come dj. Tuttavia la bassista ha deciso di lanciarsi anche in una nuova avventura e in queste ore è arrivata una grande sorpresa per tutti i fan.

Oggi infatti Victoria dei Maneskin ha pubblicato il suo primo singolo musicale, intitolato Get Up B*tch! shake ya ass. Ma non solo. Il brano è infatti in duetto con la pop star brasiliana Anitta, da anni nel cuore del grande pubblico. La canzone, pubblicata da Sony Music, ci fa dimenticare le sonorità rock a cui ci aveva abituato la band romana e ci porta verso il mondo dei club e dell’elettronica. Ma le sorprese non sono ancora finite.

In contemporanea al singolo, Victoria De Angelis e Anitta hanno anche rilasciato il video di Get Up B*tch! shake ya ass, che sta già facendo discutere il web. Nella clip infatti le due artiste appaiono più sexy e in forma che mai e di certo nelle prossime settimane si parlerà a lungo di questa inedita collaborazione.

Inizia dunque un nuovo capitolo per Victoria, che tuttavia non ha messo da parte la sua carriera con i Maneskin. Prossimamente infatti la band si riunirà e tornerà a dominare la scene. Nell’attesa però godiamoci Get Up B*tch! shake ya ass.