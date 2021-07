1 Maneskin: Victoria aggredita in Germania?

Si apprende dai social, come riportato anche da Gossip e TV, che la bassista dei Maneskin, Victoria De Angelis sia stata aggredita durante la sua permanenza in Germania insieme alla band. Stando a quanto si legge da questo post scritto da un supporter del gruppo, la musicista avrebbe subito molestie da parte di un fan ubriaco.

A raccontare l’accaduto pare siano stati alcuni sostenitori tedeschi presenti in quel momento. L’episodio si sarebbe verificato a Colonia, dove Victoria e i Maneskin si trovavano per tenere un concerto. Il sito ha aggiunto nel dettaglio che un individuo sconosciuto, alterato da alcol o sostanze stupefacenti abbia provato a toccate il sedere a Victoria. E ancora si apprende:

«In difesa della musicista sarebbe subito arrivato Damiano David, il carismatico leader della band, che l’avrebbe così protetta allontanando via l’uomo. Dopo l’accaduto, il presunto assalitore di Victoria sarebbe poi sparito nel nulla».

Il racconto dei fan dei Maneskin

Nessuna prova tangibile però che possa dimostrare quanto verificato, se non un video spuntato sui social e diventato virale, ma che non conferma al 100% quanto successo. In generale, comunque, tutti i fan di Victoria De Angelis e dei Maneskin hanno mostrato ampio supporto nei suoi confronti, semmai questa versione trovasse conferme.

C’è da dire che Victoria dei Maneskin non è intervenuta subito per quanto riguarda l’accaduto, ma l’ha fatto in un secondo momento, spiegando come sono andate realmente le cose (QUI l’articolo dove fa chiarezza e vi diciamo già che per fortuna possiamo tirare un sospiro di sollievo poiché nulla di quanto raccontato trova conferme).

Nel mentre, come dicevamo, i Maneskin sono in giro per il mondo per presentare il loro progetto e nei giorni scorsi è uscito il video di I Wanna Be Your Slave…