1 La bassista dei Maneskin fa chiarezza

In queste ultime ore si è tanto parlato della presunta aggressione subita da Victoria dei Maneskin a Colonia (in Germania). Secondo quanto raccontato dai fan la bassista della band sarebbe stata molestata da un fan ubriaco e a difenderla pare sia intervenuto Damiano David. Letto sui social quanto si dice sul suo conto, Victoria ha pensato bene di spiegare come sono andate realmente le cose e svelare quella che è la verità. La musicista ci ha tenuto a fare chiarezza con una storia su Instagram:

“Ho appena letto quello che alcune persone hanno scritto sulla presunta aggressione della scorsa notte. Voglio assicurarvi che sto bene e che non è successo niente. Nessuno mi ha toccata e io non stavo piangendo, ero solo stanca, ecco perché mi toccavo gli occhi in quel video. Grazie comunque per il supporto e le dolci parole, ma davvero non è successo niente. Mi dispiace per questo fraintendimento. È tuttavia importante vedere questo tipo di reazioni da parte della gente su un argomento importante e sono vicina a chiunque viva o abbia vissuto situazioni del genere”.

Instagram Stories – Victoria De Angelis

Così Victoria de Angelis, bassista dei Maneskin, ha spiegato che si è trattato semplicemente di un fraintendimento e che niente di quanto raccontato è mai accaduto. Nonostante ciò, però, si è detta felice della reazione avuta dai fan nel supportarla su un argomento così delicato.

