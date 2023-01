Vino e libri a Milano: presenta Iuliana Ierugan

Spettacolo

Niccolo Maggesi | 25 Gennaio 2023

Di Vini Di Versi

Che c’è di meglio che del buon vino per accompagnare la lettura di un’ottima novità letteraria? Era questa l’idea che ha ispirato l’evento Di Vini Di Versi che si è tenuto al Caffè Milano, nel centro del capoluogo lombardo, lo scorso 19 gennaio.

Curato dall’agenzia D.Wine di Genny Giacomini e Michele Grossi, e presentato da Iuliana Ierugan, Di Vini Di Versi ha avuto come protagonisti quattro autori e i loro rispettivi libri.

La scrittrice Elisabetta Garbarini ha parlato del suo Potentilla, mentre Paola Battaglia ha illustrato i contenuti del Manuale di autostima che porta la sua firma. C’erano anche Nicola Scambia con Jackfly, e Luca Morelli con Rockilience – La vita di un infermiere rock.

Nella foto: Iuliana Ierugan assieme a Luca Morelli

Mentre ciascun autore presentava il proprio lavoro, il pubblico ha potuto degustare i vini della cantina artigianale del Monferrato Uvamatris.

Iuliana Ierugan conduttrice dell’evento

A fare da catalizzatore della serata, però, è stata soprattutto la sua conduttrice. A margine dell’evento, Iuliana Ierugan ha commentato in questi termini il successo di progetti come Di Vini Di Versi:

“Sono felice di presentare questo evento organizzato dall’agenzia D.Wine e che unisce il vino e la cultura. È importante per gli autori avere la possibilità di presentare i loro libri nel corso di una serata come questa, in cui possono interagire con il pubblico. Sono sicura che sia i relatori che i partecipanti vorranno ripetere l’esperienza”.

Non è peraltro la prima volta che la Ierugan, di origini moldave ma cresciuta in Italia, prende parte a manifestazioni come questa. Ormai, anzi, si può dire che l’attrice, che ha lavorato sulla TV italiana in successi come Camera Caffè o Casa Vianello e ha recitato al cinema in Natale sul Nilo e Vita smeralda, abbia trovato nel mondo del wine una seconda vita professionale.

Iuliana Ierugan accanto ai vini della cantina Uvamatris

Da anni, per fare solo un esempio, Iuliana Ierugan è volto di eventi come il Monte Carlo Food & Wine Festival, e sui social gestisce un profilo da più di 50 mila follower con cui condivide contenuti a tema enologia che incuriosiscono appassionati e giornalisti.

“Ho iniziato un’attività come creativa digitale, e con i miei video valorizzo i prodotti delle aziende o dei territori che si rivolgono a me per ottenere visibilità. Tra i miei followers ci sono anche giornalisti di importanti testate nazionali, che prendono spunto dai miei video per poi scrivere articoli sul prodotto o sull’evento a cui collaboro”.

Fare cultura non è mai stato così gustoso…