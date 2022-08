Dai film hard all’enologia: il vino di Franco Trentalance

Da pornodivo a imprenditore vitivinicolo. Si chiama Fallo il nuovo vino prodotto nella cantina friulana Spolert Winery, rinomata per la sua attenzione alla tradizione, l’innovazione, la sostenibilità e l’impegno profuso nella promozione delle eccellenze italiane, da Franco Trentalance in collaborazione con il suo ex agente Michael Feldhaus, dell’agenzia Mf Management.

Bolognese classe 1967, Franco Trentalance conquista le luci della ribalta come attore hard ricevendo numerosi premi e riconoscimenti nazionali e internazionali.

In seguito diventa anche scrittore e regista.

Dal 2006 inizia a farsi conoscere anche dal grande pubblico televisivo partecipando poi nel 2008 alla terza edizione del reality game condotto da Paola Perego La Talpa, su Italia Uno.

