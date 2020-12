In quale altro reality hanno partecipato questi vipponi? (QUIZ)

In quale altro reality hai già visto i vipponi del Grande Fratello Vip 5? Da Tommaso Zorzi a Dayane Mello: rispondi correttamente!

Per molti vipponi il Grande Fratello Vip 5 non si tratta del primo reality! Molti di loro hanno già partecipato ad altri show televisivi in cui hanno mostrato le proprie abilità e i propri caratteri.

L’isola dei famosi, La Talpa o molti altri. Oggi vogliamo sfidarti e metterti alla prova! Di seguito ti mostriamo 18 foto di altrettanti concorrenti dell’attuale GF Vip.

Da Tommaso Zorzi a Dayane Mello, dove li hai già visti?

Il tuo compito è quello di rispondere ESATTAMENTE alle domande che ti poniamo. Fai attenzione al quesito, mi raccomando!

In quale altro reality ha partecipato Tommaso Zorzi? Pechino Express La Fattoria Il cantante mascherato Corretta! Sbagliata! Continua >> In quale reality NON ha partecipato Pierpaolo Pretelli? Temptation Island Uomini e Donne Temptation Island Vip Corretta! Sbagliata! Continua >> In quale altro reality ha partecipato Massimiliano Morra? Ballando con le stelle Temptation Island Vip La Talpa Corretta! Sbagliata! Continua >> In quale reality NON ha partecipato Patrizia De Blanck? La Fattoria L'isola dei famosi Il ristorante Corretta! Sbagliata! Continua >> In quale altro reality ha partecipato Selvaggia Roma? Temptation Island Grande Fratello Pechino Express Corretta! Sbagliata! Continua >> In quale reality NON ha partecipato Elisabetta Gregoraci? Riccanza Baila Ritorno al presente Corretta! Sbagliata! Continua >> In quale reality NON ha partecipato Cristiano Malgioglio? Music Farm Grande Fratello Vip 2 L'isola dei famosi Corretta! Sbagliata! Continua >> In quale reality NON ha partecipato Samantha de Grenet? Tale e quale show La talpa L'isola dei famosi Corretta! Sbagliata! Continua >> In quale altra edizione del Grande Fratello Vip ha già partecipato Giulia Salemi? La terza La seconda La quarta Corretta! Sbagliata! Continua >> In quale reality NON ha partecipato Stefano Bettarini? Tale e quale show L'isola dei famosi Ballando con le stelle Corretta! Sbagliata! Continua >> In quale altro reality ha partecipato Maria Teresa Ruta? Pechino Express La fattoria L'isola dei famosi Corretta! Sbagliata! Continua >> In quale altro reality ha partecipato Cecilia Capriotti? L'isola dei famosi La talpa Amici Celebrities Corretta! Sbagliata! Continua >> In quale altro reality ha partecipato Paolo Brosio? L'isola dei famosi Tale e quale show Il ristorante Corretta! Sbagliata! Continua >> In quale altro reality ha partecipato Giacomo Urtis? L'isola dei famosi Uomini e Donne Grande Fratello Corretta! Sbagliata! Continua >> In quale edizione del Grande Fratello ha partecipato Filippo Nardi? La seconda La quarta La quinta Corretta! Sbagliata! Continua >> In quale edizione del Grande Fratello ha partecipato Mario Ermito? La dodicesima L'undicesima La tredicesima Corretta! Sbagliata! Continua >> In quale reality NON ha partecipato Dayane Mello? La pupa e il secchione L'isola dei famosi Pechino Express Corretta! Sbagliata! Continua >> In quale altro reality ha partecipato Guenda Goria? L'isola dei famosi Pechino Express Tale e quale show Corretta! Sbagliata! Continua >> Condividi il quiz per vedere i tuoi risultati ! Condividi su Facebook Iscriviti per vedere il tuo risultato Mostra i miei risultati In quale altro reality hanno partecipato questi vipponi? (QUIZ) Ho indovinato %%score%% su %%total%% %%description%% %%description%% Condividi su Facebook Condividi su Twitter Share on VK ↺ GIOCA ANCORA ! Caricamento...

