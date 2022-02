Volodymyr Zelenskyy ha vinto Ballando con le stelle

Tutti siamo a conoscenza di ciò che sta accadendo negli ultimi tempi tra Russia e Ucraina. Trattando di tematiche più leggere, però, non in molti forse sapranno che il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha vinto la prima edizione di Ballando con le stelle nel suo Paese. Il Presidente, infatti, ha mosso i primi passi a 17 anni, come comico, nel mondo dello spettacolo. Nel 2003, poi, ha iniziato a produrre diverse serie TV per il canale 1+1, per poi spostarsi su Inter.

Correva l’anno 2006 quando in TV andavano in onda le sue performance di danza in compagnia della ballerina professionista Olena Shoptenko. Qui sotto, infatti, possiamo vedere un video che ci mostra spezzoni delle esibizioni che lo hanno visto protagonista.

Quando mi direte “zitta che fai Ballando con le stelle” vi ricorderò che nel 2006 il presidente ucraino Zelenskyy non solo ha partecipato, ma ballava meglio di Samuel Peron. E infatti ha vinto. #DancingWiththeStars #Zelenskyy pic.twitter.com/OIPRei7ZAd — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) February 27, 2022

Prima di entrare in politica, inoltre, Volodymyr Zelenskyy dopo Ballando con le Stelle è comparso anche in alcuni film. Possiamo, per esempio citare “Love in the Big City” (che ha avuto anche due sequel), “Office Romance“, “Our Time” e “Rzhevsky Versus Napoleon“. Ruolo da attore protagonista, invece, l’ha avuto nella trilogia “8 First Dates“. Nel 2015, qualche anno prima di assumere l’attuale carica politica, ha recitato in “Servant of the People“, una serie TV in cui indossava i panni del Presidente dell’Ucraina.

L’attuale partito di cui fa parte Zelenskyy prende proprio il nome da questo show. La sua carriera politica, infatti, parte nel 2018 quando conduce una campagna per diventare Presidente. Eravate a conoscenza del passato del Capo di Stato ucraino? Fatecelo sapere con un commento. Se dovessimo venire a sapere di altre curiosità interessanti sul suo conto non siteremo ad aggiornarvi. Mentre attendiamo sviluppi, si spera positivi, in merito al conflitto con la Russia, vi invitiamo a continuare a seguirci per non perdervi tante altre news.

