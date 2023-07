Virginia Stablum rivela come Luca Vezil l’ha conquistata

NEWS

Vincenzo Chianese | 30 Luglio 2023

Il post di Virginia Stablum

Sono trascorsi alcuni mesi da quando Virginia Stablum e Luca Vezil hanno dato il via alla loro relazione. Come sappiamo l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e l’influencer nel corso del tempo più volte sono stati beccati insieme, finendo al centro del gossip e del pettegolezzo. Tuttavia i due solo poche settimane fa hanno deciso di uscire allo scoperto, ufficializzando la loro storia con un tenero post sui social. A oggi dunque tutto sembrerebbe procedere a meraviglia tra Virginia e Luca, che appaiono complici e innamorati. In queste ore intanto proprio l’ex di Valentina Ferragni festeggia il suo compleanno, e per l’occasione è arrivato il messaggio di auguri dell’ex Miss Universo.

Virginia Stablum infatti ha postato su Instagram la primissima foto che si è scattata con Luca Vezil. Ma non solo. A sorpresa infatti l’ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi ha anche rivelato come l’influencer l’ha conquistata. Queste le dichiarazioni della Stablum in merito:

“Fun fact: questa è la nostra prima foto insieme ed è il riassunto di una bellissima serata. Luca ha fatto arrivare come antipasto una delle mie pizze preferite (metà tonno e metà patatine) – dimenticandosi che sono intollerante al frumento, quindi la pizza li è rimasta. Poi è arrivato del cibo asiatico (nostro preferito) con tanto di dedica sul mio pad thai. Ha usato la chiave del cibo per conquistarmi e io ci sono cascata, in pieno”.

Sembrerebbe dunque che le cose stiano procedendo al meglio tra Virginia Stablum e Luca Vezil. A distanza di diversi mesi dalla fine della lunga relazione con Valentina Ferragni, l’influencer ha così ritrovato l’amore e la felicità. A questa splendida coppia dunque va il nostro più grande in bocca al lupo. Inoltre ci uniamo nel fare a Luca tanti auguri di buon compleanno.