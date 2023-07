NEWS

Vincenzo Chianese | 30 Luglio 2023

Stefano De Martino si mostra con Cecilia e Ignazio

La fine del matrimonio tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez è da settimane sulla bocca di tutti. Il conduttore e la showgirl infatti, come sappiamo, si sono nuovamente separati, e numerose sono le indiscrezioni emerse in rete di recente su quello che sarebbe accaduto. Secondo alcune voci di corridoio infatti pare che Belen avrebbe scoperto alcuni presunti tradimenti di Stefano e a quel punto avrebbe deciso di lasciarlo. In seguito la Rodriguez è stata paparazzata tra le braccia dell’imprenditore Elio Lorenzoni, e si è così parlato di una nuova relazione per la presentatrice. Al momento tuttavia i diretti interessati non hanno mai confermato i pettegolezzi sul loro conto e ancora oggi non sappiamo cosa sia accaduto tra i due.

Pochi giorni fa inoltre era girata voce che Stefano fosse rimasto deluso dalla famiglia Rodriguez. Proprio Belen infatti è stata beccata al compleanno di Ignazio Moser insieme a Lorenzoni, solamente pochi giorni dopo la rottura con suo marito. Ciò nonostante nelle ultime ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

In questi giorni Stefano De Martino si trova in Sardegna per concedersi qualche giorno di relax dopo il ciclone mediatico che l’ha travolto. A sorpresa però, come ha riportato Deianira Marzano, il conduttore partenopeo è stato avvistato nientemeno che con Cecilia e Ignazio, e i tre si sono anche scattati delle foto insieme. Sembrerebbe dunque che non ci siano tensioni tra De Martino, la Rodriguez e Moser, che dalle immagini appaiono in ottimi rapporti.

Belen nel frattempo in queste ore ha condiviso un post sospetto, che secondo i più sarebbe una frecciatina rivolta a Stefano. I due però continuano a scegliere di rimanere in silenzio, e non sappiamo dunque cosa sia accaduto tra loro e cosa abbia portato alla separazione.