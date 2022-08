Vitakraft: i migliori snack per cani e gatti

I prodotti Vitakraft per migliorare l'alimentazione dei nostri amici a quattro zampe: tutte le novità del brand, anche in alternativa veggies

L’originale stick di carne

Beef Stick® è il famoso snack per cani a forma di stick inventato da Vitakraft. È prodotto con più del 90% di pura carne della migliore qualità arricchita di minerali e Vitamina E. Beef Stick® è adatto a tutti i cani, come premio o per spezzare la

fame in qualsiasi momento della giornata.

La gamma comprende oltre 20 varianti senza conservanti né coloranti: c’è quello alla carne, alla selvaggina, all’agnello, ci sono i Fish Stick salmone e trota con acidi grassi naturali Omega 6 e ci sono anche i Beef Stick® BIO, quelli XXL per cani super golosi.

Ci sono poi le varianti funzionali: Low Fat per i cani in sovrappeso, Hypoallergenic per i cani con intolleranze e Arthro Fit con beta- glucani per cani con problemi alle articolazioni.

In linea con le tendenze per umani Vitakraft ha aggiunto alla gamma Beef Stick® anche varianti Superfood, arricchite di

nutrienti benefici per la salute del cane.

Tripla azione contro placca e tartaro

Per l’igiene dentale Vitakraft propone i Dental 3 in 1, lo snack con l’innovativa combinazione di tre principi attivi: i pirofosfati rallentano la formazione del tartaro, Stay CleanTM riduce la formazione dei batteri responsabili della placca dentale e lo zinco previene le infiammazioni gengivali.

Lo snack più amato dai gatti

I Cat Stick sono i gustosi bastoncini che fanno impazzire tutti i gatti. Oltre il 95% di carne o pesce senza pelle non affumicata, con tante vitamine e preziose sostanze minerali. La busta salva freschezza, il formato tascabile e lo stick già porzionato ne facilitano l’uso anche fuori casa.

Delizie ripiene

I Cat Yums sono dei morbidi bocconcini per gatti prodotti da Vitakraft con un elevato contenuto di carne e un ripieno delizioso che si vede ad occhio nudo. Una bontà di qualità ma senza zucchero. Questi gustosi snack sono realizzati con i migliori ingredienti ed un procedimento di lavorazione unico: sono cotti al forno molto lentamente.

Disponibili nelle varianti al salmone e Omega3, patè di fegato, formaggio e pollo con erbagatta e nella nuova variante Superfood con anatra e bacche di sambuco.

Bontà liquida dalle tue mani

Si chiama Liquid snack ed è lo snack per gatti dai gusti difficili. Uno snack speciale perché cremoso, super appetibile e al tempo stesso ipocalorico. L’ideale da offrire direttamente dalla mano spremendo la bustina o come appetizzante sopra l’alimento secco. Utile anche per far assumere medicinali al gatto che non ne vuole sapere.

Disponibile nei gusti salmone con Omega 3, pollo con taurina; anatra e ß-glucani manzo e inulina. In 6 pratiche bustine monodose da 15 g.

Snack naturali

Gli snack per cani e gatti Vita Naturals sono una delle novità dell’estate, prodotti Made in Germany con una formulazione super naturale, senza zuccheri aggiunti e completamente priva di additivi.

I Vita Naturals Stick sono bastoncini con oltre il 95% di carne mentre i Vita Naturals Liquid per gatti sono una delizia cremosa con naturali pezzetti di carne/pesce. Perfetti per alimentarli direttamente dalla mano.

Disponibili nei gusti pollo, manzo e salmone certificato MSC.

Arrivano gli snack vegetariani

Vita Veggies è la nuova ed esclusiva linea di snack 100% vegetariani per cani e gatti. Una ricetta con sane verdure, senza aggiunta di zuccheri, cereali, coloranti, aromi ed esaltatori di sapidità. Una gamma gustosa, naturale e trendy che, essendo priva di carne, contribuisce anche alla salvaguardia dell’ambiente.

Per i cani sono disponibili i Vita Veggies Stickies, deliziosi stick di verdure in due varietà: patata dolce e carote o formaggio e patate. Vita Veggies Liquid sono invece gli snack cremosi per gatti nelle varianti con formaggio e pomodori o con carote e barbabietola.

