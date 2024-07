Secondo i pettegolezzi Vittoria si starebbe frequentando con il single Simone, ma ora spuntano delle chat di una presunta ex di quest’ultimo.

Temptation: Vittoria, il single Simone e la presunta ex del tentatore

Solo ieri sera a Temptation Island si è parlato della pericolosa vicinanza tra il tentatore Simone e Vittoria (che è arrivata per vivere il viaggio nei sentimenti con Alex). I due nel corso dell’episodio sono sembrati improvvisamente molto intimi e hanno tentato in tutti i modi di eludere i microfoni. Sempre nel post puntata vi abbiamo parlato della segnalazione in cui si dice che Simone e Vittoria stiano insieme ancora oggi. Anche se servirà stasera per saperne di più.

Nel frattempo Deianira Marzano ha fatto luce su un’altra situazione. In direct ha ricevuto questa storia, con un messaggio. Una confidenza in cui una persona in anonimo fa sapere che una ragazza avrebbe pubblicato delle chat su Simone. Tra lui e questa ragazza ci sarebbe stata una relazione di 4 anni e pare si siano lasciati poco prima la fine del programma, anche se avrebbero continuato a scriversi. Pare che lui l’avrebbe fatto anche poco prima di Temptation Island.

Solo in un secondo momento però pare che gli indizi su questa presunta relazione tra il tentatore e questa ragazza sarebbero spariti. Ecco il messaggio per intero….

Dall’account di Deianira Marzano la situazione è stata approfondita nel momento in cui ha ricevuto questo messaggio, come mostrato dallo screen. Parole in risposta alle prime rivelazioni riportate. In seguito ha anche fatto sapere: “Simone e Vittoria si frequentano, da quello che dice lei poi non so se sia vero o meno”.

In una storia successiva, come peraltro già emerso da un altro gossip, sembrerebbe che la conoscenza tra Simone e Vittoria sia proseguita anche fuori. Ciò andrebbe dunque a confermare la rottura della fidanzata di Temptation Island con Alex, se così fosse, e la sua intenzione di voltare pagina. Deianira Marzano infatti ha fatto sapere quanto segue: “Confermo: Vittoria e Simone si frequentano. Lo ha detto lei a delle amiche. Ho visto conversazioni che ha avuto con diverse persone e lei definisce Simone: ‘infantile nelle relazioni'”.

Ci teniamo a precisare chiaramente che si tratta di indiscrezioni che al momento non hanno alcuna prova provata. Dunque si dovrà attendere per capire se effettivamente le cose sono andate in questo modo come emerso dalle indiscrezioni lanciate da Deianira Marzano sul tentatore di Temptation Island e quanto accaduto poi anche con Vittoria.