15 Marzo 2023

Il divertente ballo a Viva Rai 2

Questa mattina è andata in onda sul secondo canale una nuova puntata di Viva Rai 2. Lo show di Fiorello sta riscuotendo un enorme successo ed è apprezzato da gran parte del pubblico a casa, il quale alla mattina si prepara per affrontare la propria giornata. Gli spettatori, infatti, possono divertirsi guardando gli sketch comici.

In queste ultime settimane, per esempio, visto anche l’enorme e caloroso affetto del pubblico, si è spesso parodizzato Mare Fuori. In alcune occasioni sono stati ospitati alcuni membri del cast. Possiamo, per esempio, citare Matteo Paolillo e Domenico Cuomo. Più di recente, invece, è intervenuto LDA, il quale ha finto di essere un cantante di nome BroncoTrap.

Tornando all’appuntamento di oggi, al centro dello sketch abbiamo potuto vedere la Guardia di Finanza. La parentesi comica si è aperta nel momento in cui i presentatori hanno visto due uomini aggirarsi fuori dallo studio. Con grande preoccupazione i presenti hanno cominciato a dire: “Che paura, buongiorno. Siete qua per noi? Che ansia però”. Fiorello ha fatto una finta telefonata a Lucio Presta: “Biggio? Ti ha diffam… Dopo la puntata gli parlerò. Sì, ciao”.

Mentre si stava mettendo a leggere degli articoli di giornale, però, Fiorello è stato interrotto di nuovo da questi, ovviamente, finti agenti della guardia di finanza, i quali si sono messi a ballare sulle note di “Cicale” di Heather Parisi. Il balletto è stato applaudito da tutti quanti, tra le risate degli spettatori. Sempre bravissimo a ironizzare sul “caso del giorno”, il conduttore lo ha fatto anche sul retroscena dell’intervista della Parisi.

