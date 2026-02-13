Di Mattia Pagliarulo

Dice sempre quello che pensa, in modo diretto e chiaro, ma senza mai superare il limite. L’opinionista Viviana Bazzani è balzata agli onori della cronaca per aver partecipato, su invito di Simona Ventura che l’ha voluta per la sua storia personale, come non vip alla quinta edizione dell’Isola dei Famosi nel 2007, in onda su Raidue dall’Honduras. Sempre educata e garbata, non ha peli sulla lingua e non risparmia niente e nessuno.

Professionale e sincera ma… con una vena a volte un po’ velenosetta

«Sono felice di fare l’opinionista, perché mi permette di vivere bene la televisione, di documentarmi, di studiare, ma soprattutto di ritornare ogni giorno alla mia vita normale con i miei amici. È un ruolo che ti consente di avere una vita non caotica, a differenza di quelli che richiedono una presenza fissa. Ringrazio il cielo quando il cellulare squilla e vengo invitata, sono molte le occasioni in cui accade e mi lusinga, anche perché io non ho alcun legame politico con nessuno, quindi le mie opinioni sono vere, sincere». Prosegue Bazzani: «Fare l’opinionista non è semplice: al di là dell’essere preparati, bisogna saper dire le cose e controbattere stando dentro i limiti e senza offendere, una caratteristica che è sempre più appannaggio di pochi, perché la televisione ci sta abituando a certi personaggi che altro non fanno se non alzare i toni e non essere educati a casa degli altri».

Il 2026 sarà per lei un anno ricco di impegni

Seguitissima sui social (con oltre 5 milioni di like all’attivo e designata come Creator da Facebook stesso), è molto amata dalle donne e dopo il successo del talk show Bugiarda su BomChannel, ideato e prodotto da Ivana Di Sapio, in cui ha intervistato ex concorrenti e vincitori del Grande Fratello, continuerà la sua partecipazione a Lombardia Nera, condotta da Marta Novello, e Iceberg, entrambi in onda su Telelombardia, e a scrivere le sue commedie teatrali per la compagnia Atto Unico, con la quale organizza tournée in tutto il Nord-Ovest.

La grande novità, però, ancora tutta da scoprire, riguarda la guida di un programma che sarà registrato durante la settimana sanremese in una suggestiva location a due passi dall’Ariston. Bazzani incontrerà personaggi che hanno fatto la storia del Festival della Canzone Italiana, ma anche opinionisti, giornalisti ed esperti. Anche questo programma è ideato e prodotto da Ivana Di Sapio.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X