1 La replica di Vladimir Luxuria a Lory Del Santo

L’Isola dei Famosi si è conclusa con la vittoria schiacciante di Nicolas Vaporidis (ha raccolto ben l’87% di preferenze). L’edizione del reality show è stata molto apprezzata non solo per il cast, ma anche per la scelta della conduttrice Ilary Blasi e degli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Non tutti però sembrano aver gradito. Lory Del Santo, per esempio, ha avuto parecchio da ridire su Vladimir Luxuria e a Novella 2000 ha espresso il suo dissenso. Secondo la naufraga, infatti, l’opinionista avrebbe fatto di tutto per denigrarla e dare giudizi sulla sua persona, anziché basarsi sul ruolo di concorrente. Adesso l’ex parlamentare ha avuto modo di replicare a queste dichiarazioni in un’intervista esclusiva rilasciata ad Armando Sanchez per il nostro settimanale.

Vladimir Luxuria ha dichiarato che il lavoro di opinionista prevede commenti positivi ma anche negativi verso tutti i protagonisti che fanno parte di un reality. Ed è giusto evidenziare quindi ciò che non le quadra: «(…) Se dovessi parlare bene di chiunque non potrei fare quello che faccio». Entrando nello specifico ha spiegato di non essere d’accordo con quanto detto da Lory Del Santo che, secondo lei, ordiva alle spalle degli altri concorrenti:

«(…) Questo non significa denigrare una persona, vuol dire che nell’esperienza televisiva de L’Isola ha fatto delle cose che non mi sono piaciute. La cosa che più mi sorprende e che sia stata lei ad accusarmi, Lory fa come me l’opinionista televisiva e spesso si trova a commentare i personaggi».

Non crede poi di essere entrata sul personale con Lory Del Santo: «Non mi sarei mai permessa». Vladimir Luxuria ha chiuso dicendo che è stata lei a scegliere di partecipare al programma e per questo è stata pagata, dunque deve tenere conto anche delle conseguenze che ne derivano: «Mi sono basata su quello che ho visto, non può pretendere di ricevere solo complimenti». È arrivato anche un giudizio sui finalisti…