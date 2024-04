Quell’incredibile voglia di essere Cristiano Malgioglio mentre tocca i muscoli di Emanuel e Todaro

Spettacolo

Nicolò Figini | 13 Aprile 2024

Amici 23

Cristiano Malgioglio ha fatto impazzire tutto il pubblico di Amici 23 nel momento in cui è andato a toccare gli addominali di Emanuel Lo e Raimondo Todaro.

Il momento hot con Cristiano Malgioglio

Anche quest’anno tra i giudici di Amici possiamo vedere Michele Bravi, Giuseppe Gioffrè e Cristiano Malgioglio. Nella quarta puntata del Serale sono entrati in studio cantando e ballando e il paroliere ha descritto con una parola i suoi colleghi. Per se stesso ha scelto l’aggettivo “dolce“, mentre il ballerino ha detto vederlo “potente“.

Ha avuto tuttavia un po’ di difficoltà nel trovare la parola giusta per il cantante, il quale è intervenuto con un sorriso per autodefinirsi “triste“. In seguito Maria De Filippi ha parlato del suo nuovo album e l’artista ha sottolineato che anche il disco è triste, con molta autoironia.

Cristiano Malgioglio, però, è stato protagonista di un altro momento molto divertente nel corso della quarta puntata del Serale di Amici 23. Infatti ha fatto ingelosire tutti gli spettatori e il popolo del web perché è andato a toccare gli addominali di Raimondo Todaro ed Emanuel Lo. I commenti sono stati bollenti e in molti lo hanno invidiato.

Poi ha anche strappato un altro sorriso andando a toccare il petto di Rudy Zerbi nei panni di Emanuel a causa del guanto di sfida tra i professori, atto che ha scatenato ancora di più l’ilarità del pubblico. Anche voi sareste voluti essere al posto di Malgioglio per poter toccare i fisici scolpiti dei due maestri di ballo?

Fatecelo sapere e continuate a seguirci per non perdervi tanti altri aggiornamenti nel corso della serata.