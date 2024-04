Spettacolo

Nicolò Figini | 13 Aprile 2024

Amici 23

Il guanto di sfida tra i professori di Amici 23 è stato divertentissimo come ogni settimana: Rudy Zerbi ha interpretato Emanuel Lo, mentre Alessandra Celentano è rimasta se stessa.

La performance di Zerbi e Celentano ad Amici 23

Come ogni settimana ad Amici 23 continuano i guanti di sfida tra gli insegnanti e questa volta il tema è stato “miti e celebrità dello spettacolo“. Se Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno scelto Raffaella Carrà e Michael Jackson, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno fatto una scelta molto particolare.

I due professori, che spesso nel Serale sono in squadra insieme, hanno una grande vena creativa e ironica. Per tale ragione le loro esibizioni entusiasmano sempre i fan del talent di Canale 5, come per esempio nel caso della scorsa puntata in cui entrambi si sono trasformati in Annalisa.

Questa volta, però, quali miti e celebrità dello spettacolo avranno omaggiato? Per Rudy Zerbi la scelta è ricaduta su Emanuel Lo, mentre Alessandra Celentano ha scelto di rimanere se stessa. Una gag che ha divertito tanto i telespettatori, che si sono sbizzarriti con i commenti sui social.

Stiamo cercando le parole giuste per questa esibizione… 😂 #Amici23 pic.twitter.com/3aprsaRhmW — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) April 13, 2024

Ovviamente hanno catturato l’attenzione, ma purtroppo non sono riusciti a ottenere la vittoria come tanto speravano. Sicuramente ci riproveranno la prossima settimana e già oggi i loro follower si domandano quale altra idea verrà loro in mente.

