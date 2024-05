“Voleva denunciarmi”, Pietro Fanelli torna a parlare di Tommaso Zorzi e rivela come è andata a finire

Spettacolo

Andrea Sanna | 27 Maggio 2024

Isola dei Famosi

In un’intervista a Novella 2000 Pietro Fanelli ha parlato del suo attacco a Tommaso Zorzi via social: “Voleva denunciarmi”, poi svela com’è finita la querelle tra loro.

Pietro Fanelli parla di Tommaso Zorzi

Dopo il suo ritiro da L’Isola dei Famosi, che tanto ha fatto discutere, Pietro Fanelli è tornato alla sua vita di tutti i giorni e a Novella 2000 ha rilasciato una lunga intervista. L’ex naufrago del reality show recentemente ha avuto diversi battibecchi con volti noti, quali Fedez e Tommaso Zorzi. E a proposito del giudice di Cortesie per gli ospiti che è tornato a dire la sua.

Nelle scorse settimane Pietro Fanelli ha diffuso una conversazione che avrebbe avuto con Tommaso Zorzi qualche anno fa. Ma perché ha compiuto questo gesto? Cosa l’ha spinto a rendere pubbliche quelle chat sopra le righe? A svelarlo è stato l’ex protagonista de L’Isola dei Famosi tra le pagine di Novella 2000:

«Ho attaccato Zorzi ora perché al tempo dei fatti non avevo nessun mezzo per far passare questa notizia all’opinione pubblica. Ora che ho più seguito e più contatti, ho mandato a Fabrizio Corona prima un audio, poi le chat che incastravano Tommaso Zorzi», ha rivelato.

Il giornalista Matteo Calzaretta ha fatto notare a Pietro Fanelli che è stata una mossa scorretta e che è proibito rendere pubblici dei messaggi privati. Ma lui non ne è parso preoccupato e ha spiegato il perché:

«Non mi interessa. Non l’ho fatto perché pensavo di ottenerne qualche vantaggio economico o di popolarità, questa vicenda mi ha dato solo contro, ho deciso di farlo solo perché è giusto parlare in un momento in cui si ha più visibilità, mettere a nudo alcune realtà».

E alla domanda se ha avuto modo di sentire Tommaso Zorzi e scusarsi, Pietro Fanelli ha fatto sapere di aver ricevuto un messaggio dall’influencer: «Mi ha detto che era con il suo avvocato e che mi avrebbe denunciato. Poi però mi ha fatto sapere che, se non avessi postato altr materiali, lui non avrebbe fatto nessuna denuncia».

La questione, dunque, pare essersi conclusa in questo modo tra Pietro Fanelli e Tommaso Zorzi, come rivelato dall’ex naufrago a Novella 2000.