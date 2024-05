Ex naufrago attacca L’Isola e svela quanto guadagnava settimanalmente

Spettacolo

Andrea Sanna | 27 Maggio 2024

Isola dei Famosi

Ieri è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi, dove abbiamo assistito a delle liti e un attimo di paura per Khady Gueye. Ora a Novella 2000 l’ex naufrago Pietro Fanelli ha rilasciato un’intervista. Qui ha raccontato non solo perché ha lasciato il programma (con tanto di stoccate), ma anche il suo compenso settimanale.

Isola dei Famosi, Pietro Fanelli tra le critiche al programma e il guadagno

Tra i personaggi più discutibili e chiacchierati di quest’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, Pietro Fanelli. Il giovane 23enne ha lasciato il programma anzitempo dopo una serie di liti con i suoi compagni. Di recente ha fatto parlare anche per aver rivolto un attacco a Fedez e Tommaso Zorzi, per motivi differenti. Ora ha rilasciato un’intervista a Novella 2000 dove ha parlato del suo percorso e non solo!

Durante la chiacchierata con Matteo Calzaretta, Pietro Fanelli ha rivelato qual è stato il suo compenso giornalieri e settimanale in Honduras. Lui rientrava nella categoria dei “non famosi”, ciò significa, secondo il suo racconto, che il suo guadagno era diverso e soprattutto inferiore rispetto ai volti noti: «Visto che non ero un volto già noto, mi pagavano solo 100 euro al giorno, quindi 700 a settimana».

Peraltro ci ha tenuto a precisare anche di non aver partecipato per i soldi. Sperava di portare qualcosa di bello all’interno di una trasmissione come L’Isola dei Famosi. Per lui sarebbe potuto essere un ottimo modo per farsi conoscere:

«(….) Essendo uno “squattrinato” pensavo di trarne qualche soldino per vivere più dignitosamente. Purtroppo però il compenso economico previsto per il mio personaggio era misero». E ancora riguardo a questo: «Onestamente non sono andato solo per il compenso fine a sé stess. Quanto per il trampolino di lancio che, un programma di punta come L’Isola dei Famosi, avrebbe potuto darmi una volta uscito».

Nonostante le settimane trascorse, Pietro Fanelli si è sentito poco compreso all’interno di un contesto come L’Isola dei Famosi e non ha mancato di lanciare qualche stoccata:

«Hanno cercato di rendermi quasi ridicolo e quando non sono stato più alle “loro regole” hanno cercato di censurarmi. Hanno manipolato la mia immagine già dal video di presentazione, presentando il personaggio, quasi ridicolo, che loro desideravano avere, ma non ero io».

Secondo la sua versione dei fatti, peraltro, all’inizio era un personaggio apprezzato, ma via via avrebbero cercato di oscurarlo. Quando Pietro Fanelli ha espresso la volontà di andare via da L’Isola dei Famosi, pare abbiano provato a convincerlo in tutti i modi, ma con scarso successo.