Wanda Nara torna a Ballando con le stelle come giudice

Andrea Sanna | 28 Febbraio 2024

Nuovo rumor sul futuro televisivo di Wanda Nara. Dopo la vittoria a Ballando con le Stelle, la vincitrice dell’ultima edizione potrebbe trovare ancora spazio nel dance show di Rai 1 e potrebbe farlo nel ruolo di giudice! Il pettegolezzo ha attirato l’attenzione di tanti.

Wanda Nara torna a Ballando con le Stelle?

Nell’ultima edizione di Ballando con le Stelle è stata la prima della classe, classificandosi come la vincitrice del dance show, ora per Wanda Nara potrebbe esserci una nuova possibilità! No, non tornerà nelle vesti di concorrente ovviamente ma secondo i rumor pare possa avere comunque un ruolo importante in trasmissione.

Stando alle indiscrezioni lanciate dal settimanale Chi nella rubrica “Pillole di gossip”, Wanda Nara sarebbe designata come papabile giudice della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Questo il trafiletto in cui se ne parla:

“Per il banco della giuria del prossimo Ballando con le stelle Milly Carlucci ha messo gli occhi sulla vincitrice dell’edizione 2023: Wanda Nara potrebbe così essere promossa dalla pista da ballo alle sedie dei giudici”.

Oggi non ci sono conferme a riguardo, ma i rumor come detto affermano che la conduttrice sarebbe molto interessata a coinvolgere la showgirl e procuratrice nel programma di Rai 1. Prendiamo questa notizia con le pinze e attendiamo sviluppi. Ancora è abbastanza presto prima di conoscere il cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle, dunque tutto può accadere.

Peraltro Wanda Nara non è poi così nuova in queste vesti e la ricordiamo al Grande Fratello Vip quando ha ricoperto il ruolo di opinionista. Certo, si tratta di un contesto molto differente, ma potrebbe calzare a pennello alla showgirl di origini argentine. Ballando con le Stelle si è concluso solo due mesi fa eppure già si comincia a parlarne con insistenza. Come il pettegolezzo che vedrebbe l’interesse di Milly Carlucci per una possibile concorrente: BigMama. Secondo il settimanale Oggi potrebbe esserci qualche possibilità.

Tutte queste informazioni ora come ora le prendiamo con le pinze e aspettiamo di conoscere cosa succederà. Wanda Nara potrebbe essere però un nuovo colpo per Ballando con le Stelle!