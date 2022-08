1 La rabbia di Wanda Nara

Wanda Nara, dopo gli avvenimenti degli ultimi giorni, ha deciso di prendere seri provvedimenti contro la sua domestica Carmen Cisnero. Il 4 agosto il programma LAM aveva lanciato un’indiscrezione bomba. Era infatti stato mandato in onda un audio in cui si poteva sentire Wanda mentre si confidava con la domestica, dicendole di voler prendere le distanza dal marito Mauro Icardi:

Carmen, sono venuta in Argentina perché sto divorziando da Mauro. Sto organizzando il divorzio al momento. Starò ancora qualche giorno e poi torno a prendere tutto il necessario. Sto organizzando le cose per il divorzio perché non ne posso più.

Ovviamente la notizia ha fatto subito il giro del web. Ma non molto tempo dopo il calciatore ha provato a mettere a tacere il gossip pubblicando prima frasi criptiche e poi un video in cui era possibile vedere lui in compagnia di Wanda Nara. I fan hanno chiesto delle spiegazioni e l’ex opinionista del GF Vip ha tentato di risolvere la situazione. Ha, infatti, affermato che procederà per vie legali, come riportato anche da Isa e Chia:

Procedo per vie legali in virtù delle manifestazioni e delle continue minacce mediatiche della signora Maria Carmen Cisnero Reboledo, che continua a raccontare storie sulle mie intimità, sulla mia famiglia. E soprattutto sui miei figli minorenni.

Ma la storia non finisce di certo qui. La cameriera, infatti, ha accusa i coniugi di non pagarla da diversi anni: “Mi hanno lasciata da sola in Italia. Non mi pagano da due anni e mezzo. Ad ottobre saranno tre. Chiedo soldi e lui mi dice: ‘Te li porto domani’, ma poi non si presenta. Mi avevano promesso che mi avrebbero portata con loro in Francia ma non è mai successo“. Andiamo a vedere la risposta di Wanda Nara a queste accuse. Continuate a leggere…