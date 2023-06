NEWS

Andrea Sanna | 5 Giugno 2023

Flirt tra Wanda Nara e un concorrente di Masterchef?

Il gossip di cui vi parleremo in questo articolo arriva direttamente dall’Argentina e coinvolge Wanda Nara. Dopo aver fatto tanto parlare di sé per la sua situazione sentimentale con Mauro Icardi, è tornata nuovamente nel mirino dei tabloid. Motivo? Secondo quanto si apprende dalla stampa d’oltreoceano pare abbia flirtato con uno dei concorrenti di Masterchef, di cui è conduttrice.

A lanciare questo succulento gossip è il conduttore di LAM, talk show del Paese, Ángel de Brito. Secondo quest’ultimo pare che Wanda Nara per questo motivo sarebbe addirittura finita nei guai con la produzione della trasmissione. Gli addetti ai lavori, in base a quanto emerge da voci di corridoio, pare siano stato costretti a intervenire per placare l’entusiasmo troppo evidente della conduttrice.

Sembrerebbe infatti che Wanda Nara abbia un occhio di riguardo per uno degli aspiranti chef, di nome Juan Francisco Moro. Il partecipante ha 37 anni, è appassionato di surf, fa il bagnino e sembra aver attirato l’attenzione della presentatrice. Brito in trasmissione ha spiegato quanto segue:

“La produzione di MasterChef Argentina avrebbe suggerito alla conduttrice che le buone vibrazioni e l’intesa con uno dei partecipanti diminuissero un po’, perché era tutto un po’ troppo evidente”.

A oggi né Wanda Nara né Juan Francisco Moro hanno commentato il pettegolezzo, tuttavia durante le varie puntate pare non siano mancate battute d’intesa tra loro. Scherzando (o forse nemmeno troppo chissà), in alcuni episodi Juan sembrerebbe aver lamentato il comportamento di Wanda Nara verso gli altri concorrenti. Secondo lui infatti sarebbe stata troppo attenta agli altri, trascurando lui: “Ora faremo sul serio. So che hai i tuoi preferiti qui…”.

Wanda Nara, però, anziché prendere le distanze, gli avrebbe invece dato corda: “Ah, è un’idea terribile”. La showgirl intanto su Instagram sebbene non abbia fatto parola dell’accaduto, ha pubblicato uno scatto accompagnato da questa didascalia: “Ottengo sempre quello che voglio”.