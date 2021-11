1 Wanda Nara litiga con il marito in pubblico

In queste settimane abbiamo parlato sempre più spesso della crisi, all’inizio presunta tale, tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Il tutto era dovuto ad alcuni presunti tradimenti da parte del calciatore e scoperti della moglie. Questi sarebbero avventi in compagnia di Eugenia China Suarez. Al momento, però, le acque si sarebbe calmate tra i due. O almeno così sembrava. In queste ultime ore, infatti, abbiamo una nuova indiscrezione, come racconta il settimanale Oggi e riportato anche da Gossip e TV.

Alcuni presenti, infatti, hanno riportato gli eventi. I due si sono recati in un ristorante a Milano per pranzo. Peccato, però, che non sia andato tutto per il verso giusto. A quanto pare, infatti, Icardi avrebbe raggiunto la compagna di vita per fare pace ancora una volta. Questa volta, tuttavia, senza successo. Seduti al tavolo del locale, hanno iniziato a urlarsi contro. Si parlerebbe di una “tremenda lite tra Wanda e Icardi, ai limiti del violento“. In base ai rumor, Mauro avrebbe affermato di voler riconquistare la procuratrice sportiva.

Lei, però, ad oggi non ne vuole sapere niente. Il loro rapporto è stato molto altalenante ultimamente. Wanda Nara, infatti, aveva dichiarato di aver pensato al divorzio per poi tornare sui suoi passi e perdonare il marito per i suoi sbagli. Potrebbe, quindi, cambiare idea ancora una volta. Staremo a vedere che cosa accadrà. Nel mentre, ad ogni modo, sembra che la Nara abbia rinfacciato a Mauro i suoi errori: “Lo farai di nuovo“, nonostante lui avrebbe giurato che non ricapiterà mai più.

Nonostante questo, però, la coppia ha preso un volo per Dubai e secondo le loro Instagram Stories starebbero viaggiando insieme. Quale sarà il prossimo passaggio di quella che sta diventando una vera e propria telenovela? Lo sapremo molto presto. Nel frattempo, andiamo a rivedere una lettera che Mauro aveva scritto alla moglie. Continuate a leggere…