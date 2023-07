Wanda Nara sbotta sui social dopo le notizie sulla sua salute: “Sono state dette molte bugie”

NEWS

Debora Parigi | 29 Luglio 2023

Le parole di Wanda Nara alle fake news sul suo stato di salute

Da un po’ di tempo circolano delle notizie su Wanda Nara che avevano fatto preoccupare i fan e avevano fatto molto chiacchierare. Le notizie in questione riguardavano lo stato di salute della showgirl argentina e procuriatrice del marito Mauro Icardi. I media argentini, infatti, avevano parlato di una possibile diagnosi di leucemia, ma lei non aveva mai confermato queste voci spiegando di non avere ancora i risultati degli esami.

Poi si era parlato anche di una sua partenza dall’Argentina per seguire un percorso di cure in Italia. Niente di vero anche in questo caso. La partenza di Wanda con marito è figlio è dovuta proprio per stare vicino al calciatore che dalla prossima stagione giocherà in Turchia. “Non vado a fare nessun trattamento in nessun Paese. Vado per accompagnare Mauro”, ha scritto in una storia Instagram per rispondere alla domanda di un follower. Tra l’altro pare che abbia preferito stare con Mauro e muoversi tra Turchia e Argentina per quanto riguarda il suo lavoro.

Wanda Nara ha poi contiuato a rispondere alle domande dicendo di stare bene. Ma non solo, ha anche raccontato come siano circolate tante falsità sul suo conto, anche con notizie gravi sul suo stato di salute. “La verità è che sto bene”, ha detto. “Sono state dette molte bugie. Parlano e sostengono cose che non sono vere, senza misurare il fatto che parlando della vita degli altri”.

Queste notizie sul suo stato di salute avevano inziato a circolare dopo che qualcuno aveva detto che Wanda aveva avuto un malore, forti dolori addominali e che aveva passato una giornata intera in ospedale. Lei poi aveva spiegato che aveva sostenuto dei semplici esami di routine di cui tra l’altro non erano ancora arrivati i risultati. Insomma, non è stato proprio bello per lei leggere notizie così brutte sul suo conto.