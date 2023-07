NEWS

Andrea Sanna | 29 Luglio 2023

Grande Fratello

La nuova location del Grande Fratello

Il Grande Fratello torna su Canale 5 l’11 settembre e non sembra mancare le novità. Una su tutte riportata da TV Blog in queste ore riguarda lo studio e la nuova location che accoglierà la trasmissione. Ebbene secondo quanto si legge sul sito sembrerebbe che non rivedremo il reality nello stesso identico luogo in cui è andata in onda la precedente edizione:

“Le dirette del prime time infatti andranno in onda dagli studi Voxson di via di Tor Cervara (comunque a poca distanza da Cinecittà)”, questa la primissima informazione fornita da TV Blog a proposito del nuovissimo studio del Grande Fratello.

Sempre secondo il sito anche la scenografia subirà qualche piccolo accorgimento, pur restando pressoché la stessa di un anno fa. Si tratterà di sistemazioni perlopiù tecniche. Le dimensioni del luogo saranno simili al precedente e per tale ragione “la scenografia è più semplice da riprodurre”.

Questa dunque va ad aggiungersi alle tante notizie sul nuovo Grande Fratello. Facendo un piccolo recap infatti sappiamo che il programma sarà ancora affidata da Alfonso Signorini. Il conduttore al suo fianco troverà la sola opinionista Cesara Buonamici, già entusiasta di questa avventura ancor prima di cominciare.

Altra notizia è il logo, anch’esso modificato con la sola scritta Grande Fratello. Non ci sarà più distinzione tra vip e nip, infatti. Si punterà piuttosto sulle personalità dei concorrenti e sul loro vissuto. Sebbene sarà presente qualche volto noto, una cosa è certa: non vedremo influencer o volti di OnlyFans. Su questo Pier Silvio Berlusconi è stato chiaro. L’idea infatti è quella di dare un rinnovamento al programma, seguendo una linea editoriale più sobria e “meno trash”.

Per quanto alcuni telespettatori siano un po’ scettici sul nuovo Grande Fratello, c’è anche chi si dice molto curioso della nuova edizione.