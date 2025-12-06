Azzurri sorridono: il cammino verso il 2026 sembra in discesa, ma l’elettricità è nel Gruppo A con la sfida epica tra i due fenomeni generazionali

L’attesa trepidante per l’evento calcistico più grandioso del pianeta, i Mondiali del 2026, ha trovato finalmente un primo, significativo punto di svolta. Si è tenuta la cerimonia dei sorteggi nella capitale statunitense, Washington. Le dodici combinazioni che delineeranno la fase a gironi della prossima Coppa del Mondo hanno preso forma. Come sempre accade in queste occasioni, il sorteggio ha distribuito sorrisi e qualche smorfia di preoccupazione tra le nazioni partecipanti. Le indiscrezioni della vigilia sono state in parte confermate dalle combinazioni uscite.

L’ostacolo dei palyoff

Per quanto concerne la Nazionale, l’esito del sorteggio è stato percepito come estremamente favorevole. Questo in attesa ovviamente di superare l’ultimo e decisivo ostacolo rappresentato dai temibili playoff di marzo che ancora incombono. Qualora gli Azzurri riuscissero a staccare il biglietto per il Nord America, si ritroverebbero calati in un Gruppo B. Sulla carta sembrerebbe decisamente alla portata, affiancati dal solido Canada, da un insidioso Qatar e dalla sempre ostica Svizzera, squadra che gli italiani conoscono molto bene per i recenti scontri.

Per gli uomini del CT, la prestigiosa partita inaugurale del girone sarebbe proprio quella contro i padroni di casa canadesi, un appuntamento che avrebbe un impatto mediatico e sportivo veramente notevole.

Tuttavia, il vero punto focale che ha immediatamente catalizzato l’attenzione globale è senza dubbio la composizione del Gruppo A. Un girone che promette di offrire uno spettacolo elettrizzante sin dalle prime battute della competizione internazionale. L’urna ha confezionato un confronto che il mondo intero attende spasmodicamente, mettendo di fronte l’irresistibile forza fisica di Erling Haaland e l’inarrestabile talento cristallino di Kylian Mbappé. Un duello generazionale che infiammerà gli stadi. La sfida tra i due fenomeni è una sorta di finale anticipata che regalerà emozioni forti, dimostrando subito quale delle due future leggende del calcio mondiale si dimostrerà la più incisiva in questo primo scontro diretto. I gironi, che attendono il completamento definitivo dopo la tornata dei playoff in programma per marzo, sono pronti a scrivere le prime pagine di una storia che si preannuncia ricca di suspense e colpi di scena.

I gironi del mondiale

A: Messico, Sud Africa, Corea del Sud, vincitore Playoff Uefa D (Danimarca/Macedonia del Nord/Repubblica Ceca/Irlanda)

B: Canada, vincitore Playoff Uefa A (ITALIA/Irlanda del Nord/Galles/Bosnia ed Erzegovina), Qatar, Svizzera

C: Brasile, Marocco, Haiti, Scozia

D: Stati Uniti, Paraguay, Australia, vincitore Playoff Uefa C (Turchia/Romania/Slovacchia/Kosovo)

E: Germania, Costa d’Avorio, Ecuador, Curaçao

F: Olanda, Giappone, vincitore Playoff Uefa B (Ucraina/Svezia/Polonia/Albania),Tunisia

G: Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda

H: Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

I: Francia, Senegal, vincitore Playoff Fifa 2 (Bolivia/Suriname/Iraq), Norvegia

J: Argentina, Algeria, Austria, Giordania

K: Portogallo, vincitore Playoff Fifa 1 (Nuova Caledonia/Giamaica/Repubblica Democratica del Congo), Uzbekistan, Colombia

L: Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama

Dario Lessa