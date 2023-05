NEWS

Nicolò Figini | 19 Maggio 2023

Amici 22

La dedica di Wax ad Angelina

Amici 22 si è concluso da ormai quasi una settimana. Nella giornata di sabato vedremo una puntata di Verissimo dedicata a tutti i finalisti, ovvero Mattia, Angelina, Isobel e Wax. Tutti loro in questi giorni stanno rilasciando varie interviste e Wax in una di queste ha usato delle parole dolcissime per descrivere il suo legame con Angelina.

In molti, durante il talent, pensavano che tra loro potesse nascere qualcosa. Tuttavia, più volte è arrivata la smentita di Maria De Filippi, oltre al fatto che la cantante è già fidanzata nella vita reale. Fatto sta che L’ex allievo di Amici ha affermato:

“Il nostro è un legame vero, puro e sincero. Alla ragazza le voglio bene ancora adesso perché non si distrugge una roba del genere. Abbiamo vissuto in convissuto in casetta ad Amici. Milioni di persone che ti vedono, hai la certezza che le persone ti guardano ogni settimana. Una persona che vedi 24 ore su 24. Siete stati tristi, felici e sorridenti. L’hai vista malinconica, magari con dei suoi problemi… E io uguale”.

“Io ho scoperto grazie a lei un bene che prima pensavo di non poter mai provare… e lei ha creato questo in me, la scoperta di un cuore che sinceramente non avevo accarezzato troppo”❤️‍🩹



Non ce la faccio🥹#wax #angelinamango #amici22 #angelina #waxangelina pic.twitter.com/jTadkaMjeM — Valeria Roberti (@valeriaroberti_) May 19, 2023

In seguito Wax, come sentiamo nel video qui sopra, ha spiegato che Angelina gli ha fatto scoprire di avere un cuore e di poter provare un affetto speciale verso le persone:

“Come fai a non dire che hai scoperto una cosa che rimane? Io ho scoperto grazie a lei un bene che prima pensavo di non poter mai provare. E lei ha creato questo in me: la scoperta di un cuore che non avevo mai accarezzato troppo”.

Continuate a seguirci per tante altre news.