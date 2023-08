NEWS

Nicolò Figini | 9 Agosto 2023

Amici 22

L’ex ragazza di Wax al concerto?

Wax è stato uno dei protagonisti più amati di Amici 22 e molto spesso si è parlato del suo temperamento particolarmente accesso e della sua possibile relazione con Angelina Mango. Alla fine si è scoperto che tra i due c’è soltanto una bella amicizia e, nonostante i rumor, non ci sono stati sviluppi romantici. La stessa cantante ne aveva parlato in un’intervista con Lorella Cuccarini:

“Le amicizie che vorrei portare avanti nel tempo sono quelle con Wax e Federica. Le sto già portando avanti. Quando ti affezioni a qualcuno hai bisogno di quella persona nella tua vita. È solo questione di integrare questo mondo con il mondo esterno. Poi in questo periodo stiamo lavorando tutti tanto quindi è anche difficile.

Però è importante mantenere una costanza perché poi è facile allontanarsi. Questo mi fa paura. Non ho capito cosa ha fatto scattare questa alchimia tra noi. Forse la complicità, il supporto. Il dire: ‘stiamo insieme e qualsiasi cosa accada io ci sono e viceversa’. Questa è stata la base dei rapporti più belli che ho avuto. Sono rapporti che si basano solo sul supporto”.

Tornando a Wax, invece, in queste settimane è impegnato con una serie di concerti che lo stanno portando in giro per l’Italia. Qualche giorno fa è stato in un parco acquatico in Calabria dove si è esibito davanti agli spettatori immersi in una delle piscine. Poche ore fa, invece, si trovava su un palco e pare che tra gli spettatori ci fosse la sua ex ragazza.

Non sappiamo dire con chiarezza se si tratta solo di un meme oppure è la verità. Fatto sta che, se così fosse, la sua reazione è stata piuttosto bizzarra. Per qualche secondo, infatti, durante la performance si è tirato su la maglietta coprendosi totalmente la faccia.

