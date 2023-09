Gossip

Andrea Sanna | 9 Settembre 2023

Temptation Island

Parla Daniele di Temptation Island

Protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island con l’ex Vittoria Egidi, Daniele De Bosis sembrava avesse trovato la felicità accanto alla tentatrice di cui si è invaghito, Benedetta Pascali. A distanza di mesi dalla fine del programma, però, pare che anche questa relazione sia precipitata. Pochi giorni fa proprio Daniele ha raccontato su Instagram che lui e Benedetta si sono lasciati.

Le parole utilizzate dall’ex protagonista di Temptation Island hanno mandato su tutte le furie la Pascali, la quale su Instagram ha lanciato non poche frecciatine a Daniele. Sebbene si pensasse quindi a un punto di non ritorno, De Bosis nelle scorse ore ha aperto a una possibilità e quindi a un ipotetico ritorno di fiamma.

Questa rivelazione è arrivata grazie alle domande ricevute da Daniele nel box di messaggi anonimi su Instagram. Qualcuno ha stuzzicato il volto di Temptation Island sostenendo che la loro storia sarebbe finita presto e che lei si sarebbe fatta pubblicità.

De Bosis non si è detto per niente d’accordo con questo pensiero e ha sbottato, prendendo anche le difese di Benedetta dopo tali insinuazioni: “Non sapete nemmeno il motivo per cui sia finita e non capisco come facciate ad emettere sentenze di questo tipo. Non si è mai fatta pubblicità, non gli è mai servito. Abbiam avuto solo delle incomprensioni che tra l’altro con un po’ di buona volontà sono risolvibili”.

Storia Instagram Daniele De Bosis – Temptation Island

Dunque potrebbe esserci ancora una possibilità per i due? Chissà cosa ne penserà Benedetta Pascali di queste dichiarazioni! Sempre a proposito della ragazza, Daniele di Temptation Island ha risposto a un altro messaggio anonimo, come mostrato qui sotto…

La storia Instagram di Daniele di Temptation Island

A seguito di queste dichiarazioni i fan della coppia sperano in un ritorno di fiamma. Daniele De Bosis dopo lo sfogo dei giorni scorsi sembra essere intenzionato a risolvere le divergenze avute con la tentatrice di Temptation Island. Riusciranno a risanare il loro rapporto?