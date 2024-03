NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Marzo 2024

Amici 23

Nel corso di una recente intervista, Wax si racconta a cuore aperto e rivela se ha sentito Angelina Mango dopo la vittoria al Festival di Sanremo.

Parla Wax

Uno dei protagonisti assoluti di Amici 22 è stato senza dubbio Wax. Fin dal primo momento il cantante ha saputo ha attirare l’attenzione su di sé, facendo anche molto discutere il web. Con la sua musica tuttavia il giovane artista ha toccato i cuori di migliaia di persone e adesso, dopo qualche mese lontano dai riflettori, si prepara a tornare sulle scene. Domani esce infatti il nuovo singolo di Matteo, intitolato Primo al mondo, che è già attesissimo da tutti i fan. Nel mentre in queste ore l’ex allievo del talent show di Maria De Filippi ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair, durante la quale ha parlato di un periodo buio vissuto proprio dopo la fine della sua esperienza ad Amici. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Mi sentivo completamente solo, come se avessi vissuto un’esperienza che gli altri non potevano comprendere non avendola vissuta sulla loro pelle. Per fortuna avevo intorno delle persone che credevano in me e che hanno fatto la differenza”.

Ma non è finita qui. Sempre nel corso della chiacchierata, Wax ha anche rivelato se ha sentito Angelina Mango dopo la vittoria al Festival di Sanremo. Come è noto i due proprio ad Amici avevano stretto una profonda amicizia, per poi allontanarsi dopo qualche mese la fine del programma. Il cantante tuttavia fa sapere di aver scritto ad Angelina e a riguardo dichiara:

“Le ho fatto i complimenti perché è stata bravissima. Dopo quello che abbiamo passato l’anno scorso era inevitabile”.

Nel mentre i fan attendono con ansia il nuovo singolo di Wax, che ricordiamo verrà pubblicato domani. A Matteo dunque facciamo un grande in bocca al lupo.