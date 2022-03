1 Gabriele Muccino parla di attriti tra Will Smith e Chris Rock

Se ne sta parlando da tutto il giorno dello schiaffo che Will Smith ha tirato a Chris Rock in seguito a una battuta, per molti, infelice sulla moglie Jeda Pinkett. La donna, infatti, soffre di alopecia e l’ilarità sul taglio di capelli paragonato a quello di Demi Moore in “Soldato Jane” sarebbe stato fuori luogo. Questo potrebbe anche essere vero, ma tante persone hanno condannato il gesto dell’ex Principe di Bel-Air.

A parlare, tra i tanti, anche Gabriele Muccino. Con il regista l’attore ha collaborato diverse volte in film di successo, come per esempio “La ricerca della felicità” e “Sette anime“. Queste le parole su Twitter:

Mi dispiace enormemente per come Will sia riuscito a rovinare la serata più importante della sua vita. Nessuno sa i pregressi di quel nervo tanto scoperto da fargli perdere così controllo. Lui sa sempre come uscire da ogni situazione. Il fatto che ieri sia inciampato mi addolora.

Ma di quali nervi scoperti sta parlando Muccino? A ricordarci di vecchi attriti tra Will Smith e Chris Rock ci ha pensato anche il sito Biccy. Nel 2016 l’attore comico aveva fatto uno sketch parlando della mancata presenza di Jeda Pinkett alla serata, anche se non era nemmeno stata invitata: “Jada si è arrabbiata, non viene. Jada che boicotta gli Oscar è come me che boicotto le mutandine di Rihanna. Non sono stato invitato“.

Lo stesso anno Will Smith non ha ricevuto nessuna nomination per la pellicola “Concussion” e Chris Rock ha fatto ironia anche su questo: “Che peccato che un attore così bravo non sia stato inserito nelle nomination, è ingiusto, come è ingiusto che sia stato pagato 20 milioni per Wild Wild West“. Infine, due anni dopo il comico aveva provocato l’attore nel momento in cui aveva fatto gli auguri sui social all’ex moglie: “Wow, Jada è molto comprensiva“.

