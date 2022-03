1 Uno schiaffo dato in passato da Will Smith

In queste ore si sta parlando molto dello schiaffo che Will Smith ha dato a Chris Rock in seguito a una battuta, da molti ritenuti infelice, sulla moglie Jada Pinkett. Il comico, infatti, ha paragonato il taglio di capelli della donna a quello che aveva Demi Moore nel film “Soldato Jane“. Purtroppo, però, Jada ha l’alopecia e sembra che sia rimasta male per quanto affermato da Chris. E non appena il marito se ne è accorto ha tirato questo schiaffo.

L’attore è stato molto criticato per il suo gesto. Secondo l’opinioni di molti, infatti, con la violenza non si va da nessuna parte. E anche se aveva ragione a essere arrabbiato in questo modo è andato dalla parte del torto. Fatto sta che non molti sanno o si ricordano che già in passato era successa una cosa del genere. Nel video qui sotto, infatti, possiamo vedere quando Will ha tirato una sberla a una persona che si era presentato come un reporter. Per quale motivo? Scopriamolo insieme.

Era il 2012 quando Will Smith si trovava a Mosca per la premiere di Men in Black 3. Un ragazzo ucraino che voleva fargli uno scherzo ha tentato di dargli un bacio in bocca mentre passeggiava sul red carpet. L’attore ha poi raccontato in seguito l’accaduto, come riporta anche il sito ladbible.com: “Ha detto ‘Sono il tuo più grande fan, posso avere un abbraccio?’. Quindi mi sono avvicinato e lui si è sporto per darmi un bacio”. Il ragazzo si chiama Vitalii Sediuk e successivamente si è anche scusato: “Mi scuso per il mio comportamento. Ho esagerato. Volevo fare qualcosa di straordinario per stupirlo. Non bacio tutti gli uomini o le donne che vedo per strada”.

Fatto sta che Will una piccola sberla gliel'ha data a Vitalii affermando: "Qual è il tuo problema, amico?" per poi passare oltre.