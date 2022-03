1 La lite tra Will Smith e Chris Rock doppiata

In queste ultime ore è diventato virale un video in cui vediamo una lite tra Chris Rock e Will Smith.

L’attore, infatti, ha tirato uno schiaffo al comico dopo che quest’ultimo ha fatto una battuta, ritenuta da molti infelici, sull’alopecia della moglie Jeda Pinkett.

Will si è scusato in lacrime sul palco non appena gli è stato consegnato l’Oscar. Questo però non ha impedito al web di creare delle divertenti parodie.

Ecco, perciò, una serie di video in cui il litigio è doppiato per ricreare scontri celebri tra Vip italiani…

Antonella Elia e Fernanda Lessa

antonella elia e fernanda lessa – gfvip4 pic.twitter.com/oNah250nQz — matteo🌙 | cachis & danshari era | (@lvstit) March 28, 2022

Il primo filmato riguarda un litigio avvenuto al GF Vip 4.

Le protagoniste sono Antonella Elia e Fernanda Lessa.

Ma ce ne sono altre che coinvolgono la Elia.

Scopriamole…