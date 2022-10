Wilma Goich ricorda la figlia Susanna

Una puntata particolarmente intensa quella del Grande Fratello Vip 7 questa sera, dove è accaduto veramente di tutto! Dalla lettera di Marco Bellavia alla caduta di Carmen Russo per passare al duro sfogo di Sara Manfuso. Ampio spazio anche alle storie di George Ciupilan e Wilma Goich. Soffermiamoci proprio sulla cantante.

Quest’ultima insieme ad Alfonso Signorini ha ripercorso alcune delle tappe fondamentali tra vita privata e carriera. Dalla sua partecipazione a Sanremo ai successi o ancora la relazione con Edoardo Vianello. Poi un ricordo doloroso: quello legato alla scomparsa di sua figlia Susanna. Un argomento che come vediamo da queste immagini ha affrontato anche nella Casa parlandone con i vipponi: “Mi manca mia figlia ma mi manca ancor di più non sentirmi più chiamare mamma. Devo rinascere e voglio ritrovare me stessa”, ha detto tra le tante cose.

"Devo rinascere e voglio ritrovare me stessa". La forza di Wilma nell'affrontare il dolore più grande per una madre. #GFVIP pic.twitter.com/Ou7TBUC6el — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 6, 2022

Dopo la clip, Alfonso Signorini ha voluto parlare proprio di questo con Wilma Goich, la quale ha dichiarato: “Mi ero ripromessa di non piangere. Però è inevitabile, la lacrima lo è… perché è il cuore. Sì, mi manca sentirmi chiamare mamma, ma non mamma… mamy piuttosto. Mi chiamava tutte le mattine alle 9. Alzava il telefono e mi dava il buongiorno, ma prima di dire questo, mi diceva ‘mamy come va’”, per poi raccontare una loro conversazione tipo.

“Ti voglio dire che ho trovato persone meravigliose che mi chiamano ‘nonnì’ come fa mio nipote Gianlorenzo. E allora io qui ho trovato persone stupende, tutte con una storia. Affetto, amicizia, calore, la voglia di cucinare ed essere utile agli altri. Qui ho ritrovato le voglie, avevo perso tutto, anche la voglia di cantare”, ha concluso Wilma Goich. Storia la sua che ha molto commosso i suoi coinquilini e il pubblico. (VIDEO COMPLETO CLICCANDO QUI)

