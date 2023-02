NEWS

Andrea Sanna | 18 Febbraio 2023

Annullata la manifestazione per i Ferragnez

Da giorni non si parla di altro che della presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez dopo il Festival di Sanremo. La situazione tra i Ferragnez, mai confermata dalla coppia che sui social non si mostra più insieme, ha preso davvero piede sul web tanto da diventare un vero e proprio caso nazionale.

Chiara Ferragni ha postato diversi scatti post Sanremo, in compagnia di amici, collaboratori, di Amadeus e Gianni Morandi e tutte le persone che hanno lavorato con e per lei. Spuntano anche degli scatti con i suoi bambini, ma nessuna foto o riferimento a Fedez.

Dalla sua nei giorni scorsi Federico ha postato una storia su Instagram dedicata proprio a sua moglie e poi rimossa. Un gesto che ha destato ulteriori sospetti nei fan dei Ferragnez, specie ora che si attende con grande ansia l’uscita della seconda stagione della serie che li ha visti protagonisti. Qualcuno sostiene che Amazon Prime Video avrebbe addirittura interrotto le riprese e posticipate a settembre, ma anche in questo caso non vi sono conferme ufficiali. Intanto i fan hanno iniziato a mobilitarsi e sui social è emersa questa iniziativa, nata per gioco:

“Appello a tuttx vista la crisi della famiglia #Ferragnez. In sostegno di #Fedez e #ChiaraFerragni faremo una manifestazione per dargli la nostra vicinanza. Ci troviamo a Milano Sabato 18/02 ore 16 piazza Duomo! Ci sarà lo striscione con scritto #ChiaraXdonaFede #Condividi”

Dunque oggi ci si aspettava che piazza Duomo sarebbe stata invasa dai fan dei Ferragnez, ma così non è stato. Perché proprio questo pomeriggio una delle persone che avrebbe organizzato la manifestazione ha postato questo messaggio:

“Ciao a tuttx. Vi ringraziamo per il vostro sostengono, ma a causa della troppa esposizione che ha raggiunto la nostra iniziativa siamo costretti ad ANNULLARLA. Chiediamo a ognuno di continuare sostenere Chiara e Fede personalmente, grazie”.

Il tutto era nato appunto per gioco, ma evidentemente la cosa si è diffusa a macchia d’olio. Sebbene il tutto sia stato annullato, come dicevamo, c’è da dire però che i supporter dei Ferragnez continueranno a sostenerli e sperare di rivederli presto insieme.