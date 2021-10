X Factor, scelti i 12 cantanti che andranno ai live: scoppia la polemica

1 I 12 cantanti di X Factor che andranno ai Live

X Factor, condotto per la prima volta da Ludovico Tersigni (erede di Alessandro Cattelan) ha fatto il suo ritorno su Sky Uno con tante novità. Ieri, oltretutto, abbiamo scoperto i 12 cantanti che sono riusciti ad accedere ai live, divisi tra i 4 giudici e che si giocheranno la vittoria finale. Ma scopriamoli tutti. Ecco come sono stati divisi:

Hell Raton ha puntato forte su: Karakaz; Versailles (Luca) ed Edoardo Spinsante. Manuel Agnelli invece ha deciso di portare con sé Bengala Fire; Erio e Mutonia. Per quanto riguarda Emma questi sono i suoi tre talenti: Vale LP (Valentina Sanseverino); gIANMARIA e Le Endrigo. Infine, e non per ordine d’importanza, ecco Mika con: Fellow (Federico Castello); Westfalia; Nika Paris.

Rispetto agli scorsi anni, come abbiamo già raccontato, a X Factor sono state abbattute infatti le varie categorie a cui eravamo abituati fino ad oggi. Una decisione presa dalla produzione della trasmissione per inviare un forte messaggio di inclusione:

“La musica sarà la protagonista. Il talento sarà il nostro unico obbiettivo. Finalmente verranno abbattuti i confini. Quest’anno le nostre squadre ci assomiglieranno per davvero. Via le etichette di genere, età e formazione. Dimenticate Under Donne, Under Uomini, Band e Over! Noi saremo liberi di scegliere gli artisti a prescindere dalle categorie. Ognuno di noi seguirà la propria idea di musica. Questa è una vera rivoluzione. Sarà un nuovo X Factor e non vediamo l’ora. Siamo gasatissimi”, come gentilmente riportato da Biccy.

Scelta coraggiosa, che ha trovato d’accordo tutti. Anche se non è mancata la polemica intorno a X Factor. Come mai? Scopriamolo insieme nella prossima pagina…