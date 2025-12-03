Super ospite della finale di X Factor 2025 oltre a Laura Pausini è Jason Derulo.

X Factor 2025: Jason Derulo è il secondo ospite

Manca un solo giorno alla finale di X Factor 2025 e l’attesa è alle stelle. E stavolta non solo per scoprire chi sarà il vincitore (o vincitrice) di questa edizione del talent musicale. Dopo Laura Pausini, che ci regalerà una performance davvero speciale, in Piazza del Plebiscito a Napoli per la finale arriverà un altro amatissimo artista. Parliamo di Jason Derulo.

Celebre in tutto il mondo come cantante, autore di canzoni multi-platino, imprenditore di successo, autore di best-seller e filantropo attivo. Con oltre 250 milioni di singoli venduti a livello globale e decine di certificazioni multi-platino e platino, Jason Derulo ha accumulato decine di miliardi di stream, con brani che hanno superato il miliardo di riproduzioni ciascuno.

Tra i suoi successi più iconici troviamo “Wiggle” [feat. Snoop Dogg], “Take You Dancing”, “Talk Dirty” [feat. 2 Chainz], “Whatcha Say”, “Swalla” [feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign], “Want To Want Me” e “Savage Love (Laxed – Siren Beat)” [con Jawsh 685].

Dopo il trionfale tour nelle arene del 2024, che ha registrato oltre 200.000 biglietti venduti grazie all’entusiasmo del pubblico, Jason Derulo è pronto a tornare con un tour europeo che toccherà 25 città, partendo alla fine di gennaio e proseguendo fino all’inizio di marzo 2026.

I finalisti di X Factor 2025

Insomma da Jason Derulo a Laura Pausini le emozioni a X Factor 2025 non mancheranno.

Ricordiamo anche chi sono i 4 finalisti che si giocheranno la vittoria del talent musicale. Parliamo di DELIA, della squadra di Jake La Furia. Poi abbiamo anche eroCaddeo, guidato da Achille Lauro; PierC, invece ha come coach Francesco Gabbani; rob, invece è supportata da Paola Iezzi.

CREDITI FOTO: Robert Bell / INSTARimages / IPA

