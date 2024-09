Nel corso dell’ultima puntata delle Audizioni di X Factor ad arrivare sul palco è stata Mimì, una giovane cantante di 17 anni che con la sua storia e la sua esibizione ha fatto commuovere tutta la giuria.

Mimì arriva a X Factor

Grandi emozioni ieri sera nel corso dell’ultima puntata di Audizioni di X Factor. Durante la serata infatti a salire sul palco sono stati gli ultimi aspiranti concorrenti. Tuttavia a conquistare il cuore del pubblico e della giuria è stata Mimì Caruso, una giovane ragazza di 17 anni. Con la sua storia la cantante, che ha raccontato di essere stata adottata quando aveva solamente 8 mesi, ha toccato il cuore dei telespettatori. La vera magia però è arrivata poco dopo.

Mimì ha infatti scelto di esibirsi con una cover di “Figures” di Jessie Reyez e a quel punto ha lasciato senza parole tutti quanti. La performance ha infatti fatto commuovere l’intera giuria e in particolare Manuel Agnelli, che è scoppiato in lacrime.

Al termine dell’esibizione i giudici di X Factor hanno dato i loro commenti più che positivi su Mimì. Il primo a prendere parola è stato Achille Lauro, che ha affermato: “Tu hai un dono. Qui siamo in overbooking ma bisogna fare spazio. Mi sono anche lasciato intenerire dalla storia”. Poco dopo a intervenire è stato Manuel, che visibilmente commosso ha aggiunto: “Nel mondo della musica che stiamo vivendo oggi, le direzioni sono altre. Ma che me ne frega. Hai una voce larga come uno stadio. Fai dei passaggi con una naturalezza pazzesca. Sei meravigliosa”.

Ma non è finita qui. Subito dopo infatti Manuel Agnelli ha deciso di giocare il suo X Pass, portando così Mimì con sé ai Bootcamp, che inizieranno ufficialmente la prossima settimana. Ma cosa accadrà dunque? La cantante riuscirà a realizzare il suo sogno? Non resta che attendere per scoprirlo.