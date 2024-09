Durante la nuova puntata di X Factor, Achille Lauro si è ritrovato costretto a placare una “rissa” tra il pubblico. Manuel Agnelli incredulo: “Mai vista una roba così”.

X Factor, Achille Lauro placa la rissa!

Un giovedì sera ricco di appuntamenti! Non solo le prime registrazioni di Amici 24 dove abbiamo scoperto la nuova classe e i primi intrecci amorosi, oppure il fatidico incontro tra Clayton Norcross e Katherine Kelly Lang al GF! Anche X Factor è stato oggetto di chiacchiericcio, per un episodio con Achille Lauro che ha davvero del surreale.

A metà puntata, più o meno, Achille Lauro è intervenuto per placare una “rissa” che si stava verificando in mezzo al pubblico. I giudici improvvisamente, mentre parlavano tra loro, si sono fermati, perché hanno sentito delle voci provenienti dagli spalti. Una signora piuttosto agitata stava rimproverando un’altra accanto a lei: “Io così non sento”.

Per questo Achille Lauro non appena ha notato il fatto, ha colto l’occasione per creare un momento che ha dell’esilarante. “No, signora! Non discutiamo, no, non discutiamo così”, ha detto il cantante romano. Peccato però che nonostante la sollecitazione, la situazione non accennava minimamente placata, anzi!

Il giudice di X Factor ha quindi pensato di intervenire in prima persona: “Vengo io, signora” ed è corso subito da lei, chiedendole di calmarsi un attimo per poi abbracciarla. Achille Lauro, simpaticamente ha fatto capire alla signora che non era carino vederle discutere.

“Ma io non voglio litigare, ma mi dà fastidio che sento sempre i commenti degli altri”, ha provato a farsi valere la signora. Il fastidio dunque derivava dalle file davanti a lei, che evidentemente commentavano la serata in maniera un po’ troppo chiassosa. Per questo Achille Lauro ha provato a cercare una soluzione: “Vuole che le troviamo una sedia lì vicino?” ha allora chiesto, ma la signora è stata irremovibile: “No no no, io sto bene qui, vi vedo bene”.

Ci pensa @achilleidol a placare gli animi del pubblico di #XF2024



Sei il nostro supereroe! pic.twitter.com/IMMPpA0nwi — X FACTOR (@XFactor_Italia) September 26, 2024

Dopo l’intervento di Achille Lauro, tra le risate della giuria, il primo a commentare è stato Manuel Agnelli. Il frontman degli Afterhours, tra il basito e il divertito, ha detto: “Ma roba da matti, io in sei anni non ho mai visto una roba così eh”.

Achille Lauro è poi tornato al proprio posto anche grazie all’intervento di Jake La Furia. Il rapper è andato a recuperare il suo collega e si è ancora rivolto al pubblico: “Signora mi raccomando, lo faccia per noi” ha concluso. Che scena esilarante!