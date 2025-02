All’interno del programma Storie Italiane, Cristiano Malgioglio ha difeso Giorgia dalle dure parole di Mogol per quanto riguarda il suo modo di cantare. Ecco che cos’è successo.

Cristiano Malgioglio difende Giorgia

Giorgia ha conquistato tutta l’Italia con la sua performance al Festival di Sanremo 2025. La sua “La cura per me” si è posizionata solo al sesto posto ma ha avuto un enorme successo sui social. Peccato, però, che non tutti siano soddisfatti dell’artista e a palesarlo ci ha pensato Mogol.

L’autore di alcune delle canzoni più iconiche della storia italiana, infatti, ha lanciato delle dure stoccate. Per tale ragione, a difendere Giorgia è arrivato Cristiano Malgioglio nel programma Storie Italiane:

“Giorgia non ha una voce, ha uno strumento musicale che tutto il mondo ci invidia. Nessuno è capace dei suoi virtuosismi e mi dispiace non possa partecipare all’Eurovision per mostrare a tutta Europa il suo talento.

Un corso nella sua scuola? Ma è una roba orribile, umiliante. Dovrebbe chiedere Mogol consiglio a lei su come insegnare canto. E comunque dalla sua scuola non è mai uscito un talento che abbia fatto la storia”.

Cristiano Malgioglio ha poi proseguito il suo discorso ribadendo che Giorgia non ha assolutamente bisogno di alcuna lezione di canto perché sa fare bene il suo lavoro:

“Canta come 30 anni fa? Evidentemente non ha capito che la voce si adatta al tipo di canzone. Il timbro di voce resta quello ma riesce a interpretare un brano nella sua maniera. Questo è il miracolo. Giorgia non ha bisogno di alcun corso”.

Alla fine, Cristiano Malgioglio ha invitato Mogol di rendersi conto del peso delle sue parole e lo ha esortato a chiederle scusa con un mazzo di rose rosse. “Lui è geloso perché Giorgia non ha mai cantato una sua canzone“, ha concluso il cantante con decisione.