In queste ore si è diffuso un video con protagonista Yulia Bruschi, che è stata beccata insieme a un ex tentatore di Temptation Island. L’ex gieffina però interviene sui social, sbotta e fa chiarezza sulla situazione.

Yulia Bruschi al centro del gossip

All’interno della casa del Grande Fratello quest’anno è nato l’amore tra Yulia Bruschi e Giglio. La modella toscana tuttavia qualche mese fa, a causa di problemi personali, è stata costretta ad abbandonare il reality show e ha così fatto ritorno alla sua vita di sempre. L’ex gieffina ha però promesso di aspettare l’uscita di Giglio dalla casa e i fan attendono con ansia il momento in cui finalmente i due si ritroveranno. Nelle ultime ore intanto è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha riportato la modella al centro dell’attenzione mediatica.

Tutto è iniziato quando Alessandro Rosica ha ricevuto una segnalazione su Yulia. Nel video postato, risalente alla notte di Capodanno, si nota l’ex gieffina in una discoteca insieme a un ex tentatore di Temptation Island. A quel punto in molti hanno iniziato ad attaccare la modella, che nelle ultime ore è stata costretta a intervenire.

dalla regia mi dicono che quello con cui sta ballando yulia è edoardo gullino un ex tentatore di temptation island…..💀💀💀💀 pic.twitter.com/QArkEuSB6w — lis🦋zia di KIRI (@muscattinaaa) February 7, 2025

Con un post pubblicato sui social, Yulia Bruschi ha fatto chiarezza sulla situazione e sbottando ha dichiarato: “Mi stupisco come nel 2025 ancora non ci sia libertà di espressione e si veda sempre solo il marcio! La malizia sta negli occhi di chi guarda. Divertirsi in maniera sana e genuina con degli amici non è un reato! Che a Capodanno fossi con degli amici, nonché Federica e Stefano, lo sanno tutti, persino i miei genitori. Da lì a far passare un’altra tipologia di messaggio mi sembra veramente assurdo. Con ciò non voglio prolungarmi per un qualcosa che per me non ha importanza”.

Yulia con poche parole mette dunque fine alla polemica. La modella intanto attende con ansia il momento in cui potrà ritrovare Giglio e a questa bellissima coppia facciamo un enorme in bocca al lupo.