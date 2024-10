Su Instagram con una lunga lettera, Zayn Malik ha ricordato l’amico e collega Liam Payne dopo la sua prematura morte: “Ho perso un fratello”.

Dopo la morte di Liam Payne, parla Zayn Malik

C’è profonda tristezza in queste ore per la morte di Liam Payne, membro degli One Direction. Il chitarrista è scomparso all’età di 31 anni a Buenos Aires e in poche ore la notizia si è diffusa a macchia d’olio. A distanza di 24 ore dall’accaduto, sui social la band l’ha ricordato con uno straziante messaggio, a cui è seguita la lunga lettera di Louis Tomlinson e ora Zayn Malik.

Proprio quest’ultimo ha affidato al suo profilo Instagram un ricordo tutto personale per Payne: “Liam, mi sono ritrovato a parlarti ad alta voce, sperando che tu possa sentirmi, non posso fare a meno di pensare egoisticamente che ci sono state così tante altre conversazioni da avere nelle nostre vite. Non ho mai avuto modo di ringraziarti per avermi sostenuto in alcuni dei momenti più difficili della mia vita”.

Successivamente Zayn Malik ha ricordato come quando sentiva la mancanza di casa a soli 17 anni, lui cercava sempre di rassicurarlo con un sorriso e di fargli capire che era un suo amico e che era amato.

“Sebbene fossi più giovane di me, eri sempre più ragionevole di me, eri testardo, supponente e non te ne fregava di dire alle persone quando avevano torto. Anche se ci siamo scontrati a causa di questo un paio di volte, ti ho sempre segretamente rispettato per questo”.

Il messaggio di Zayn

Successivamente, così come Louis Tomlinson, anche Zayn Malik ha ricordato come nella musica Liam fosse il più bravo tra loro e il più qualificato: “Non sapevo nulla in confronto, ero un bambino alle prime armi senza esperienza e tu eri già un professionista”.

Nella lunga lettera d’addio Zayn Malik ha aggiunto di aver sempre saputo, nonostante tutto, di poter contare sempre sul suo caro amico:

“Ho perso un fratello quando ci hai lasciato e non posso spiegarti cosa darei solo per darti un abbraccio un’ultima volta e salutarti correttamente e dirti che ti ho amato e rispettato molto. Avrò tutti i ricordi che ho con te nel mio cuore per sempre. Non ci sono parole che giustifichino o spieghino come mi sento in questo momento”, ha proseguito Zayn Malik dicendosi devastato.

Poi ha concluso: “Spero che ovunque tu sia in questo momento tu stia bene e sia in pace e che tu sappia quanto sei amato. Ti amo fratello”.

Un altro messaggio ricco di commozione quello di Zayn Malik, che ha toccato nel profondo i fan degli One Direction.