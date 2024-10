L’addio di Louis Tomlinson per l’amico e collega Liam Payne arriva mediante una straziante lettera sui social: “Spesso parlavamo di tornare in studio insieme. Sarò vicino a tuo figlio e sarò lo zio di cui avrà bisogno”.

La lettera di Louis Tomlinson a Liam Payne

Morto a solo 31 anni, Liam Payne ha lasciato un enorme vuoto. In queste ore in tantissimi lo stanno ricordando con ricordi e messaggi d’affetto. Dopo il messaggio straziante degli One Direction, anche singolarmente i membri della band hanno pensato di rivolgere un saluto al loro collega e amico. Su tutti Louis Tomlinson.

Sui suoi social il cantante degli One Direction ha pubblicato una lunghissima e toccante lettera, dove ha espresso tutto il suo dolore per la morte di Liam Payne. Queste le parole di Louis Tomlinson:

“Sono oltremodo distrutto mentre scrivo queste righe, ma ieri ho perso un fratello. Liam era una persona che ammiravo ogni giorno, un’anima così positiva, divertente e gentile”. Comincia in questo modo il messaggio di Louis Tomlinson per Liam Payne, con cui ha condiviso il successo degli One Direction.

Louis ha lasciato spazio poi ai ricordi, a quando per la prima volta si sono conosciuti, erano due ragazzini. Liam aveva appena 16 anni, Louis Tomlinson ne aveva 18 e rimase colpito dalla voce di Payne:

“Con il trascorrere del tempo ho avuto la possibilità di vedere un fratello gentile, che avevo desiderato da tutta la vita”, ha continuato. In seguito ha anche ricordato come la penna e scrittura di Liam avessero un grande senso della melodia:

“Spesso parlavamo di tornare in studio insieme per cercare di ricreare la chimica che avevamo costruito con la band. Lui era il più importante degli One Direction, per la sua esperienza, la sua intonazione, la sua presenza scenica, il suo dono della scrittura…Grazie per averci formato Liam”.

Louis Tomlinson ha anche detto di sentirsi grato di averlo conosciuto:

“Mi sento molto fortunato ad averti avuto nella mia vita, ma sto lottando con l’idea di doverti dire addio. Sono così grato che ci siamo avvicinati ancora di più dopo la fine della band, grato per aver parlato al telefono con te per ore, a citare tutti i ricordi fantastici che abbiamo avuto insieme, è un lusso che pensavo di avere con te per tutta la vita. Mi sarebbe piaciuto condividere di nuovo il palco con te, ma non è stato così”.

Infine un altro stralcio straziante, è quando Louis Tomlinson ha citato Bear, figlio di Liam Payne in questa lunga lettera:

“Qualora abbia mai bisogno di me, sarò lo zio di cui ha bisogno nella sua vita. Gli racconterò le storie, e quanto sia stato fantastico suo padre”. Infine ha concluso: “Vorrei poterti salutare, dirti ancora una volta quanto ti ho voluto bene. Payno, il mio ragazzo, uno dei miei migliori amici, mio fratello, ti voglio bene amico. Dormi bene”, ha scritto Louis Tomlinson nel doloroso messaggio.